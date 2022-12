Turista morto em Recife foi 1º homem a ter união gay reconhecida em Hamburgo, na Alemanha

O turista alemão Werner Duysen Gurkasch, de 81 anos, que morreu nesta quarta-feira (14), seis dias após ser internado com ferimentos por causa de um assalto violento no Centro do Recife, passou anos lutando na Justiça para ter o direito a se casar com o marido, Wolfgang Duysen, 79. O casal estava há 50 anos juntos.

O casamento oficial aconteceu em 1º de outubro de 2017. Reportagem publicada na imprensa internacional, na época, descreveu que os alemães foram o primeiro casal gay a se unir após a aprovação da lei, em Hamburgo, na Alemanha, que autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo e com o direito de adotar filhos juntos.

A luta do casal pelo reconhecimento da união começou em 2009, quando eles processaram o Tribunal de Justiça Federal.

"Esperamos por este momento há muitos anos", disseram, antes do casamento, Werner e Wolfgang Duysen. “Finalmente somos iguais.”

Em 26 de novembro de 1997, quando completaram 25 anos de relacionamento, eles chegaram a se casar, usando vestidos de noiva, no Havaí. Já em agosto de 2001, registraram a união civil (que, na época, não tinha valor legal).

Crime

A abordagem criminosa ocorreu perto da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, na Avenida Dantas Barreto. Os turistas alemães, dois homens de 79 e 81 anos, estavam em um cruzeiro e haviam descido do navio para passear. O casal havia parado para fazer fotos perto da basílica.

Ambulantes que trabalham na área contaram à polícia que os turistas foram abordados por dois assaltantes, que teriam anunciado o assalto em português. Os estrangeiros não entenderam e acabaram sendo feridos. Em seguida, a dupla pegou celulares e os óculos das vítimas e fugiu.

Werner Duysen Gurkasch, vítima que morreu, estava internado no Hospital Santa Joana, no Recife. O marido dele, de 79 anos, teve apenas ferimentos leves e já havia recebido alta. Estava apenas acompanhando o companheiro na unidade de saúde particular.

Apesar de inicialmente testemunhas terem relatado que o turista alemão foi esfaqueado, a delegada deu uma nova versão.

"O corpo será submetido à perícia tanatoscópica no IML (Instituto de Medicina Legal) e o laudo terá essa conclusão definitiva. Porém, as investigações até agora mostram que ele veio a óbito em decorrência da queda e não por utilização de arma branca (faca). Temos as imagens do fato, mas preferimos não divulgar agora porque as investigações continuam", afirmou Polyanne Farias à TV Jornal.

INVESTIGAÇÕES SOBRE O ASSALTO NO CENTRO DO RECIFE

As investigações, a partir de agora, serão tratadas como latrocínio (roubo seguido de morte). Um suspeito do crime, detido nessa terça-feira (13), após outro roubo, foi reconhecido em imagens de câmeras de segurança e acabou confessando que participou do assalto aos turistas. Os óculos roubados, inclusive, foram recuperados.

O suspeito e um comparsa (que não tem relação com o assalto aos turistas) foram encaminhados nesta quarta-feira (14) para audiência de custódia. A Justiça irá decidir se eles irão ser presos preventivamente pelo roubo em flagrante.

Além do suspeito que confessou o assalto aos turistas, outros três identificados estão sendo procurados pela polícia. As investigações estão sendo conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

REPERCUSSÃO DA MORTE DO TURISTA ALEMÃO

Em nota oficial, o Porto do Recife lamentou o falecimento do turista alemão. O texto diz que ele desembarcou do navio Norwegian Star, através do Terminal Marítimo de Passageiros, na última quinta-feira (08).

"A Porto do Recife reforça que toda a assistência possível foi prestada à vítima até ela ser encaminhada para o hospital e que a Secretaria de Defesa Social do estado está à frente das investigações", informou.

"Sobre o traslado do corpo, de acordo com informações do agente do navio, o passageiro era detentor de um seguro internacional de viagem (recomendado para viajantes em trânsito internacional), o qual foi acionado e está tratando do assunto junto ao consulado alemão", completou.

Já o Consulado Alemão disse, também em nota, que "o caso foi acompanhado desde o início e foi prestada a assistência aos cidadãos alemães. Informações adicionais de cunho privado não poderão ser compartilhadas".

COBRANÇA POR MAIS POLICIAMENTO NO CENTRO DO RECIFE

Nessa terça-feira (13), em entrevista à Coluna Segurança, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Pernambuco (OAB-PE), Fernando Ribeiro Lins, cobrou mais segurança para o Centro do Recife. A sede da entidade fica no bairro de Santo Antônio, onde também está localizada a Avenida Dantas Barreto.

"Quando reformamos o antigo prédio do Jornal do Commercio para instalar a nova sede da OAB Pernambuco, o fizemos também porque tínhamos a certeza de que estaríamos colaborando para a modernização do Centro do Recife, trazendo vida ao bairro. Hoje, infelizmente, a insegurança tem sido uma das nossas grandes preocupações, o que nos obrigou a reforçar a segurança da nossa sede e a pedir que o policiamento fosse reforçado no local", afirmou.

À Coluna Segurança, na segunda-feira (12), o frei Rosenildo Alexandre, reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, desabafou sobre a violência.

"O Centro do Recife, de manhã cedo, faz pena. As pessoas saem correndo para não ser assaltadas antes de chegarem à missa. Várias pessoas são assaltadas ao sair da missa. Faz pena as pessoas esperando ônibus, à noite, no meio da rua, para não serem assaltadas. Todos os dias, vidas são colocadas em risco. O Centro do Recife é lugar de bandido, infelizmente", disse o frei.

Sobre o policiamento na área, a Secretaria de Defesa Social (SDS) disse que a segurança é "realizada pelo 16º Batalhão da PMPE e o patrulhamento foi reforçado no local com a deflagração da Operação Papai Noel. A Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIAtur) também ampliou o patrulhamento a pé no bairro do Recife".

Apesar de falar em reforço de policiamento, a equipe da TV Jornal não encontrou viaturas policiais na Avenida Dantas Barreto no final na manhã dessa terça-feira (13).

ROUBOS E FURTOS NO RECIFE

De acordo com dados da SDS, 1.449 queixas de roubos e furtos foram registradas no Recife somente no mês de outubro de 2022. No mesmo período do ano passado, foram 1.595 boletins de ocorrência. Os números referentes ao mês de novembro ainda não foram divulgados.

E relação aos latrocínios (roubo seguido de morte), 11 casos foram registrados na capital pernambucana entre janeiro e outubro deste ano. No mesmo período de 2021, foram 10 registros.