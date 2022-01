Turista paga mais de R$ 100 por pintura e colares na Barra: 'Me senti intimidado'

O carioca Kadu Pacheco, 28, dava seu primeiro rolê sozinho em Salvador, na última sexta-feira (28), no Farol da Barra. Ele andou menos de 10 minutos e gastou exatos R$ 114 pela famosa pintura de Olodum no corpo e colares típicos da Bahia. A fitinha do Bonfim, pelo menos, foi de graça. O prejuízo foi grande porque, segundo o turista, não disse não o suficiente e os ambulantes se aproveitaram de sua inocência, empurrando os produtos. Pacheco relatou a situação nas redes sociais e o vídeo já tem mais de 172 mil visualizações.

“Acho que a forma de abordagem foi muito pesada, ainda mais porque eu estava sozinho, então me senti realmente intimidado. Disse não umas trinta e cinco vezes e não adiantava. Quando eu via, já estava com colar no pescoço e ele dizia que tinha que levar porque já tinha colocado no pescoço, mas quem colocou foi ele e, no fim, parecia que eu que tinha pedido”, conta Pacheco.

Os colares ele ainda teve que pechinchar, porque o ambulante queria cobrar R$ 150 pelos três. “Eu só tinha R$ 94, ele nem queria aceitar, mas levou”, conta. Pouco tempo depois, enquanto fazia fotos, timbaleiros começaram a pintar eu braço e sua perna. “Eles nem perguntaram nem nada, já começaram a pintura e falaram que se eu recusasse, seria desrespeito à cultura da Bahia. Depois, me cobraram R$ 50”, narra o carioca. Ele deu o que tinha restado no bolso: uma nota de R$ 20.

O intuito do vídeo, no entanto, não era falar mal da cidade, segundo ele. “Em nenhum momento, quis falar mal da cidade. Falei mais me zoando, pensando em como sou idiota e em que situação me meti, em como fui uma isca fácil. Mas adorei Salvador, gostei bastante de conhecer e super voltaria”, argumenta.