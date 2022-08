Turistando na Bahia: especial do Correio destaca novidades no setor de turismo no estado

Depois de tanto tempo em casa, enfim chegou o momento de voltar a viajar. Com o mês setembro se inicia a temporada de calor, sol e mar. É claro que a Bahia é o destino completo para receber o turista com infraestrutura hoteleira de primeira, belezas naturais, eventos e muitas projetos recentes desenvolvidos pelos municípios para encantar quem chega.

Uma das principais novidades para o verão 2022-2023 é a requalificação da Alameda do Sol, em Praia do Forte. A antiga aldeia de pescadores, que hoje atrai visitantes de todo o mundo por conta da sua hospitalidade, restaurantes, lojas - tanto de grifes quanto do artesanato local -, está ainda melhor. As obras começaram em julho passado e devem ser totalmente concluídas em janeiro de 2023. O prefeito de Mata de São João, João Gualberto, explicou que a reforma é realizada em sete etapas e as intervenções ocorrem em trecho por trecho para minimizar o impacto na rotina da Vila. O projeto visa aliar conforto e modernidade às características originais de vila de pescador.

De acordo com o empresário Marcos Zarpellon, que tem negócios em Praia do Forte, apesar do aumento do preço das passagens aéreas que impactam a vida dos turistas, a alta estação é esperada pelo trade com muito otimismo e preparação. “Continuamos com a estrutura hoteleira bem sólida, com bons serviços e qualidade”, salienta. O setor aposta no turismo rodoviário, que vem crescendo e se apresentando como uma boa alternativa. Muitas famílias têm buscado destino mais próximos, aos quais possam chegar com seu próprio carro.

O turista também é convidado a ter uma experiência de diversão e lazer em Camaçari. Além de lindas e paradisíacas praias, como Guarajuba e Arembepe, visitantes e nativos poderão participar de eventos como a Meia-maratona da Costa de Camaçari, passos ciclísticos e o 1° Encontro de Motociclistas. “A expectativa é muito grande. já tivemos um verão atípico em 2022, e, com certeza, 2023 vai ser ainda maior o fluxo de turistas na nossa cidade”, destaca a secretária do Turismo de Camaçari, Cristiane Bacelar.

Os agitos para a alta estação já estão a todo vapor também no complexo de hotéis Costa do Sauipe. O resort conta com 1.600 quartos e uma infinidade de serviços no sistema all inclusive, porém seu grande diferencial - e o que promete encantar os visitantes – é a reforma pela qual passa o resort.

Neste processo, 100% dos quartos da ala Brisa já foram requalificados e os demais estão em andamento. Nas áreas externas, os hóspedes passaram a contar com uma orla recém-construída, que dá acesso direto à praia (onde diariamente acontece uma feira de artesanato local), interliga os hotéis e é um espaço para boas caminhadas à sombra dos coqueiros. À noite, a programação acontece na Vila Nova da Praia, com shows musicais no coreto, espetáculos no circo, além do casarão da Vila Assombrada para a criançada a partir de 10 anos.

“Nosso propósito é fazer famílias felizes e, como estratégia principal, o entretenimento é um eixo importante. Trocamos as temáticas, que estão ancoradas nos espetáculos e atividades de lazer, a cada dois meses. Com isso, quem retorna à Costa do Sauipe pode ter uma experiência completamente nova”_ Paulo Schneider, diretor de Operações da Aviva, detentora de Costa do Sauipe.

Aventura e esportes

Curtir a tranquilidade das piscinas naturais nas praias ou o avistamento das baleias, que vai até outubro, em Praia do Forte, são opções para os mais contemplativos. Porém, tem gente que precisa sentir um pouco mais de adrenalina e para essa turma as opções são muitas.

“As aventuras podem ser na terra, mar e ar. Trilhas na Sapiranga podem ser feitas de quadriciclo, buggy ou jeep e, também, de bicicleta. No mar temos passeios de lancha para Itacimirim, pesca oceânica, banana boat, voo parasail e, nesse momento, observação de Baleias Jubarte”, destaca Paulo Limoncic, proprietário da operadora de passeios PortoMar.

E não é só no litoral norte que o turismo de aventura está presente. Na região central da Bahia, a Chapada Diamantina oferece um grande leque de opções para os amantes de trilhas e esportes radicais.

Juca Jurberg, que atua como guia de aventura independente há mais de 10 anos no Vale do Capão, conhece cada cantinho da região e tem sugestões para quem deseja embarcar nas trilhas mais radicais: Vale do Pati (Funis, Castelo, Cachoeirão), Poço Encantado em itaetê, Pratinha em Iraquara, Cachoeira do Buracão e Fumacinha em Ibicoara, Cachoeira Invernada e do Herculano em Andaraí, Cachoeira do Mosquito em Lençóis, são algumas das alternativas do roteiro.

Se vai fazer trilha na Chapada, atenção para as dicas de ouro: não acender fogo em hipótese alguma dentro do parque nacional, levar de volta todo o lixo utilizado, e, se possível, contratar um guia local experiente ou credenciado das associações de condutores de visitantes de cada cidade para garantir um passeio seguro e divertido. “Durante o verão, os casos de incêndio sobem exponencialmente e constituem um dos principais problemas. As brigadas de incêndio e as associações de guias e condutores da região são, em grande parte, voluntárias e sem muitos recursos”, ressalta Juca.

Amanhã, vamos trazer uma edição especial do caderno Turistando na Bahia com mais detalhes sobre estes destinos e dicas para quem quer planejar suas próximas viagens.

