Turistas violam quarentena em orgia e são detidos pela polícia

Uma operação policial pôs fim a uma festa com orgia e drogas em uma cobertura de um prédio em Phuket, na Tailândia, e prendeu nove turistas estrangeiros e cinco mulheres tailandesas.

Além do uso de drogas, eles estavam violando as diretrizes de distanciamento social imposto no país por conta da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o jornal Daily Mirror, os policiais chegaram até o local depois que vizinhos fizeram queixas. Entre os turistas detidos estavam três britânicos, um australiano, um americano e quatro ucranianos (entre eles três mulheres). Com eles, a polícia encontrou maconha.

A Tailândia já registrou mais de 1.800 casos do Covid-19, com 15 mortes. Em todo o mundo, os casos de coronavírus já ultrrapassaram a marca de 1 milhão.