Turnê de Sandy & Junior é a segunda mais lucrativa do mundo em 2019

A turnê "Nossa História", de Sandy & Junior, foi a segunda mais lucrativa em todo o mundo em 2019, de acordo com o jornal americano The Washington Post, que usou dados da revista Pollstar. A turnê marcou a volta da dupla celebrando os 30 anos de carreira. Com mais de 500 mil ingressos vendidos, foi a maior turnê do Brasil.

O total arrecadado pela dupla foi de pouco mais de 2,25 milhões de dólares, o que chega a cerca de R$ 9,5 milhões. Os irmãos aparecem à frente de nomes de destaque como Phil Collins, Post Malone e Ariana Grande. O líder do ranking é o britânico ELton John, que arrecadou quase 2,9 milhões de dólares com sua turnê de despedida, "Farewell Yellow Brick Road".

"Nossa História" teve 18 shows, passando pelas principais capitais do país, incluindo Salvador, além de shows nos EUA e em Portugal.

A turnê vai virar uma série de sete episódios, que vai estrear no ano que vem no Globoplay.

Veja os dez mais bem colocados no ranking das turnês mais lucrativas:

1º - Elton John - US$ 2.870.863

2º - Sandy & Junior - US$ 2.260.403

3º - Phil Collins - US$ 2.145.965

4º - Guns N' Roses - US$ 2.003.111

5º - Muse - US$ 1.921.982

6º - Post Malone - US$ 1.913.809

7º - Ariana Grande - US$ 1.869.662

8º - Jonas Brothers - US$ 1.700.530

9º - Hugh Jackman - US$ 1.691.200

10º - Tool - US$ 1.528.054