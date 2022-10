TV Aratu decide realizar debate hoje mesmo sem presença de Jerônimo

A TV Aratu decidiu manter o debate sobre a disputa pelo governo baiano, marcado para começar às 10h45 de hoje, mesmo sem a presença do candidato do PT, Jerônimo Rodrigues. Até a noite de ontem, o petista ainda não havia confirmado se participaria ou não do confronto direto com ACM Neto (União Brasil), mas a campanha de Jerônimo praticamente descartou a maioria dos debates televisivos já agendados no segundo turno. Caso o ex-secretário estadual de Educação não apareça, a TV Aratu vai exibir o púlpito reservado a ele vazio e informar que o petista recusou o convite feito pela emissora. Segundo apurou a Satélite, a alternativa foi adaptar o formato previsto para o debate em um modelo semelhante ao das sabatinas.

Domínio de cena

Durante a transmissão, ACM Neto responderá questionamento ao vivo de dois jornalistas do Aratu On, portal de notícias da afiliada do SBT, e perguntas de eleitores com temas pré-definidos pela produção. Em seguida, será sabatinado pelo apresentador Casemiro Neto.

Pista livre

Além da TV Aratu, Jerônimo Rodrigues não informou também se participará de outros dois debates. Um deles é o da Band, que ocorreria na última segunda-feira, mas foi adiado para o dia 17, após o petista não enviar representante à reunião preparatória convocada pela emissora. O outro é o da TV Bahia, previsto para o próximo dia 27. Antes, o ex-secretário formalizou a desistência do embate na TV Record, que optou por cancelar o confronto. Não se sabe ainda a posição da Band diante da recusa de Jerônimo. Entretanto, a TV Bahia seguirá a orientação da Rede Globo, que determinou a exibição do debate mesmo com um candidato presente.

Pego no contrapé

Em conversas reservadas, cardeais da base aliada ao PT afirmam que o comando da campanha de Jerônimo foi surpreendido com a decisão da TV Aratu. Até então, a expectativa era de que, com a ausência do petista, todas as quatro emissoras cancelassem os duelos televisivos. Mas o protagonismo exclusivo de ACM Neto no espaço destinado a pelo menos dois debates virou fonte de preocupação na cúpula do PT. Especialmente, pelo provável impacto negativo gerado com as imagens do púlpito de Jerônimo vazio.

Conta de somar

Ampliar a votação de ACM Neto em Salvador virou peça-chave da tática montada pelos estrategistas da campanha do ex-prefeito para o novo round da sucessão estadual. Nas análises sobre os resultados do primeiro turno, a conclusão foi a de que há boa margem para multiplicar a vantagem obtida pelo candidato da União Brasil nas 19 zonas da capital. Para atingir a meta, a diretriz é mobilizar lideranças de base em todos os redutos da cidade e reduzir o índice de abstenções nas áreas onde muitos eleitores deixaram de votar por causa das longas filas.

Chega mais!

Ao mesmo tempo, a equipe de ACM Neto trabalha intensamente para somar os antipetistas do interior que não votaram nele ou deixaram de comparecer às urnas em 2 de outubro.