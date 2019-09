TV Bahia apresenta o programa Velho é o mundo! com Camila Marinho

(Foto: Divulgação)

Velho é o Mundo! Presente no vocabulário popular, essa expressão foi escolhida para dar nome ao novo programa especial da TV Bahia, que vai ao ar em três sábados consecutivos a partir do dia 14 de setembro, logo após o Jornal Hoje. A apresentação fica por conta da jornalista Camila Marinho e a edição leva a assinatura de Núbia Tawil, também idealizadora do projeto.



A ideia de “Velho é o Mundo” é tratar sobre longevidade e qualidade de vida. De acordo com dados do IBGE, os idosos já somam mais de 30 milhões de brasileiros e a expectativa segundo a OMS é de que até 2030 o país tenha a quinta população mais idosa do mundo. “Com o aumento da expectativa de vida, é preciso mostrar os caminhos e fatores relacionados a essa realidade e é exatamente com esse objetivo que surge o programa”, informa a editora.



Rosto conhecido dos baianos e vindo de uma temporada de sucesso no comando do “Sente o Som”, Camila Marinho está encantada com o novo projeto. “Eu brinco dizendo que ganhei alguns anos de vida a mais depois de fazer esse programa. Foi um presente ouvir especialistas e entrevistados que desmistificaram o medo da velhice, até mesmo para mim”, conta a apresentadora.



Sobre o que os telespectadores podem esperar ver na telinha, Camila adianta. “É um programa para todas as idades, informativo e muito leve. A ideia é que as pessoas se prepararem para a longevidade. Quanto mais cedo a gente começar, melhor”, completa.



No dia 14, o primeiro programa vai iniciar a discussão sobre longevidade, trazendo uma entrevista com um dos principais especialistas em envelhecimento da atualidade, o médico carioca Alexandre Kalache. No “Velho é o Mundo!” de estreia, ele vai falar das quatro atitudes fundamentais para quem deseja viver mais e melhor.



No segundo programa, no dia 21, ganha destaque a importância do convívio social e da manutenção dos laços de amizade na terceira idade. Os telespectadores vão poder conhecer a história de dona Gildete Fernandes, de 101 anos, que mantém até hoje uma vida ativa com as amigas. E quem disse que sexo não faz parte da vida dos mais velhos? Nesse dia, o “Velho é o Mundo!” aborda ainda a sexualidade na maturidade.



No terceiro e último programa da série, a ser exibido no dia 28, entram em cena temas como a importância de nunca parar de aprender, manter a mente constantemente em atividade e fazer o famoso “pé de meia” para quando os cabelos brancos aparecerem de vez. Nesse dia, o público vai ficar sabendo um pouco mais sobre o baiano Elsimar Coutinho, de 89 anos, que ainda trabalha e aprende coisas novas todos os dias, bem como conhecer a história de Seu Manoel, que conseguiu criar os filhos e fazer uma poupança vendendo pipoca.