Twitter suspende conta de Trump permanentemente

O Twitter anunciou, na noite desta sexta, 8, que o presidente dos EUA, Donald Trump, está banido da rede social. A conta de Trump, que conta com mais de 88 milhões de seguidores.

Na mensagem em que anuncia a exclusão do presidente americano da rede social, o Twitter disse que após uma análise dos tweets recentes de Trump e contexto em torno deles, decidiu suspender permanentemente a conta do presidente por conta do risco de mais incitação à violência. Na última quarta-feira, 6, após a violenta invasão de apoiadores do presidente ao Congresso, que resultou em quatro mortes, o Twitter já havia removido três post do presidente dos Estados Unidos, e bloqueado sua conta por 12 horas, após a retirada dos posts.



Nesta sexta, Trump voltou a publicar no Twitter e se colocou como defensor de seus eleitores, que ele classificou de "grandes patriotas americanos". Na mensagem, o republicano garantiu que seus apoiadores terão uma "voz gigante" no futuro e que não serão "desrespeitados".

A rede social foi, ao longo do mandato de Trump, o principal meio de comunicação do presidente com seus apoiadores e o mundo.