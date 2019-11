Uber distribui R$ 200 mil para projetos de recuperação de áreas do Nordeste afetadas por óleo

As iniciativas para tentar remediar o impacto produzido pela manchas de óleo no litoral nordestino vão ganhar um incentivo. A Uber está lançando um edital com investimento de R$ 200 mil para patrocínio de projetos que ajudem a recuperar ecossistemas prejudicados pelo problema que já atingiu mais de 300 praias nordestina desde agosto.

O edital, que pode ser acesso aqui, foi aberto na última quinta-feira, dia 14 de novembro, e as inscrições podem ser feitas até 1º de dezembro. Os projetos deverão englobar uma das três posssibilidades do edital: Recuperação Ambiental, para pessoas jurídicas com projetos de até R$ 50.000,00; Recuperação Econômica, para pessoas jurídicas com projetos de até R$ 50.000,00; e Engajamento Cívico (grassroots), para pessoas físicas e jurídicas com projetos de até R$ 2.000,00. Os contemplados serão anunciados até o dia 8 de dezembro e os valores serão distribuídos de acordo com a qualidade dos projetos quanto aos critérios estabelecidos no edital. As inscrições serão feitas a partir do formulário disponivel aqui.

“Desde 2016, a Uber faz parte do cotidiano dos nordestinos, oferecendo uma opção de mobilidade e oportunidade econômica. Vínhamos acompanhando com imensa tristeza esse desastre e concluímos que a melhor maneira de ajudar seria apoiando organizações locais, que conhecem a realidade da região, e que estão trabalhando na recuperação dessas áreas”, explica Tiago Lambuca, Gerente de Operações da Uber no Nordeste, em nota na assessoria de comunicação da empresa.

De acordo com a Uber, o edital público faz parte do projeto Nordeste em Movimento e "visa a apoiar organizações e pessoas físicas engajadas na limpeza das praias e na reestruturação das áreas prejudicadas pelo óleo".