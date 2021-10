Uber lança categoria 'Prioridade' para pagar mais e 'furar fila’

A Uber lançou nesta quinta-feira (14) uma nova modalidade de transporte que permite aos usuários furar a fila de espera, pagando mais caro. O recurso está disponível apenas para os passageiros de Campinas (SP), Curitiba (PR) e Belém (PA).

De acordo com a empresa, as viagens da categoria "Prioridade" irá reduzir o tempo de espera até o embarque e gerar mais ganhos para os motoristas, uma vez que custarão mais caro do que a categoria "UberX".

Qualquer pessoa pode usar essa opção, que começará a aparecer automaticamente nos aplicativos quando o usuário fizer uma busca de endereço.

"Como acontece no fim do ano, e com a maior flexibilização das medidas restritivas de combate à Covid-19, a tendência é de que haja um aumento no número de solicitações de viagens e que o uso da plataforma seja ainda mais constante", diz a empresa.