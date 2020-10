Uefs e Univasf coletam relatos de impactos da covid-19 em grávidas e recém-paridas

Um formulário de coleta de informações sobre as percepções de grávidas e recém-paridas sobre os impactos da pandemia em suas vidas foi lançado pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), em parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Uefs). O objetivo dos pesquisadores é desenvolver um estudo com base nos relatos e dados, entendendo melhor sobre a realização do pré-natal, parto e pós-parto para ajudar a construir uma rede de colaboração e estratégias de apoio às mulheres neste cenário difícil.

As participantes devem responder a um questionário com 59 perguntas fechadas e duas abertas e podem colaborar mulheres alfabetizadas, com mais de 18 anos, gestantes ou com 45 dias após o parto. As interessadas podem enviar suas respostas pelo formulário até o dia 30 de novembro. As informações são confidenciais.

Após responder, as colaboradoras receberão orientações sobre cuidados e riscos baseados em evidências científicas e os resultados da pesquisa. Para colaborar com as universidades, clique aqui.