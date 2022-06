Uefs oferece 105 vagas em 27 cursos de graduação para portadores de diploma

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está com inscrições abertas até 29 de junho para processo seletivo para portadores de diploma de nível superior. Estão sendo oferecidas 105 vagas para 27 cursos de graduação. Há vagas, por exemplo, para Administração, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, História e Licenciatura em Letras. Podem concorrer candidatos egressos de curso superior de graduação concluído no país ou em instituição estrangeira, que seja reconhecido ou revalidado em território nacional.

Como critério de seleção, serão utilizadas as notas das provas obtidas em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizadas nos dez anos anteriores à publicação do edital. Os candidatos dos cursos com maior quantidade de classificados do que de vagas serão convocados conforme classificação. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet.