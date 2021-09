Ufba abre inscrições para programa de mobilidade acadêmica

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) está com inscrições abertas para o Programa de Mobilidade Acadêmica em componentes curriculares e atividades não presenciais no primeiro semestre letivo de 2022. As vagas são destinadas a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e a Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

A iniciativa é viabilizada por meio do Termo de Cooperação Técnica assinado entre as instituições de ensino em junho, em uma iniciativa liderada pela Ufba. “É uma ótima iniciativa, que promove a integração entre as instituições de ensino e é uma opção para que os alunos possam diminuir a defasagem decorrente desse momento de pandemia”, destaca o pró-reitor de Ensino de Graduação da UFBA, Penildon Silva Filho, ressaltando que todos os estudos serão aproveitados pelas universidades de origem para integralização curricular.

Conforme o edital publicado pela Pró-reitoria de Ensino de Graduação, o aluno interessado em participar do programa deverá solicitar ao setor responsável pela mobilidade acadêmica em sua universidade de origem que encaminhe e-mail ao Núcleo de Mobilidade da Prograd/Ufba (numob@ufba.br), até o dia 31 de outubro, com o assunto “Solicitação de Mobilidade Virtual Bahia 2022.1”.

No Formulário de Requerimento deverão ser indicados os componentes curriculares e as atividades não presenciais que o aluno pretende cursar na Ufba. Para os componentes curriculares, é necessário informar a disciplina equivalente na universidade de origem para posterior aproveitamento de estudos. A determinação das equivalências deve ser feita pelo coordenador do curso na universidade de origem.

As atividades complementares são de livre escolha e dispensam a indicação de equivalência. Em caso de deferimento total ou parcial, o aluno receberá uma carta de aceite informando os prazos e os procedimentos necessários à efetivação da matrícula em mobilidade na Ufba. O encaminhamento do pedido não garante a participação no programa.

O acordo de cooperação técnica tem por finalidade proporcionar aos estudantes a continuidade dos estudos em instituição de ensino diferente daquela em que estão regularmente matriculados.

Além dissoe, tem como propósito instituir uma rede que viabilize a mobilidade estudantil em componentes curriculares e atividades não presenciais, além de oportunizar ao corpo discente o acesso à diversidade da cultura acadêmica, favorecendo a expansão da experiência e a ampliação de sua vivência sociocultural.