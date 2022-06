Ufba anuncia novas regras para professores e alunos a partir do próximo semestre

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) anunciou a retomada das atividades presenciais regulares. A partir do semestre 2022.2, as aulas ocorrerão como antes da pandemia, de forma 100% presencial, sem restrições. A instituição também apresentou novas regras em relação ao uso do ar-condicionado e anunciou a manutenção do uso de máscaras.

A resolução que determina a retomada do modelo foi aprovada pelo Conselho Universitário (Consuni) neste segunda-feira (6). A medida exige o retorno de todos os professores e técnico-administrativos, independentemente da idade. Segundo a instituição de ensino, "a decisão tem amparo em análise atualizada do cenário epidemiológico apresentada ao Consuni pelo Comitê de Assessoramento do Coronavírus da Ufba, que demonstra estabilização de baixos índices de contaminação e mortalidade pelo coronavírus nas últimas semanas".

A liberação para atividades remotas pela universidade será exclusivamente concedida a professores impedidos de se vacinar por recomendação médica, desde que apresentem laudo médico validado pelo Comitê, e também para docentes aposentados que se mantenham em atividade e não desejem lecionar presencialmente.

A Ufba endossou ainda que fica mantida a obrigatoriedade do ciclo vacinal completo para docentes, técnicos e estudantes, com recomendação de manutenção de doses de reforço.



Com a mudança, a instituição de ensino volta a oferecer grades curriculares completas, em modelo presencial, o que permite que seja ofertado o mesmo número de vagas para estudantes que havia antes da pandemia.

A resolução decide ainda que está suspenso o limite de tempo para permanência nos espaços da Ufba, permitindo, desta forma, que funcionários possam cumprir suas cargas horárias, de acordo com as condições de trabalho nas unidades e órgãos.

Segundo a Ufba, até o início do próximo semestre, dirigentes de unidades e órgãos deverão solicitar à Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura as medidas de manutenção e adequação necessárias para a retomada da vida presencial em condição semelhante à existente antes da pandemia.



Uso de ar-condicionados nas aulas

Além disso, uma nova versão do Plano de Biossegurança e Contingência será editada pelo Comitê para o semestre 2022.2. Uma das medidas já adiantadas pela instituição é que todos deverão manter o uso de máscaras em espaços fechados, independentemente de possuírem ventilação natural ou não. A medida visa minimizar a circulação do vírus.

Outra alteração para esse semestre será em relação ao uso de ar-condicionado nas salas de aula. O uso voltará a ser permitido de modo contínuo durante o período de aula ou de expediente, com portas e janelas fechadas. Caso haja nova alta de casos, a medida pode ser revista.