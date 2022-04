Ufba anuncia retorno do Buzufba e reabrirá restaurante universitário em maio

A Universidade Federal da Bahia anunciou nesta sexta-feira (29) a reativação de dois serviços para os alunos. Segundo a instituição, ocorrerá a reabertura do Restaurante Universitário, e o Buzufba, serviço de ônibus da instituição, voltará a circular já na segunda-feira (2).

O Restaurante Universitário (RU) já tem contrato assinado com uma nova empresa fornecedora de alimentos e tem previsão de reabertura para o dia 11 de maio. Para os bolsistas, a refeição é gratuita. Para os que não são, é cobrado R$2,50 pelo prato. Só terá acesso ao espaço quem estiver com a vacinação completa contra a covid-19, e será necessário apresentar comprovação. Além disso, a Ufba seguirá com a exigência do uso de máscaras em suas dependências - exceto no momento em que o aluno estiver comendo.

A demora para que o serviço fosse novamente disponibilizado para os estudantes ocorreu, segundo a instituição, por conta de um prazo contratual de que a empresa vencedora da licitação dispunha para instalar sua linha de produção - as aulas começaram desde o dia 7 de março. Apesar disso, o trabalho já foi iniciado e vem sendo acompanhado pela Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, garante a universidade.

Enquanto o serviço não for retomado, os estudantes em situação de vulnerabilidade seguirão tendo acesso ao auxílio-alimentação, como ocorreu ao longo de todo o período da pandemia.

Já o Buzufba, que já roda em fase de testes, voltará a funcionar já na próxima segunda-feira (2). O transporte estará ativo de segunda-feira a sexta-feira, entre as 06h10 e 22h30. Segundo a Ufba, o serviço foi suspenso durante o começo desse primeiro semestre devido ao desinteresse da empresa que venceu o pregão realizado em 2021, provocado pelo aumento considerável no valor dos combustíveis.

Diante do cenário, a Procuradoria Jurídica recomendou à Pró-reitoria de Administração a realização de outra licitação e, simultaneamente, a avaliação por parte da gestão para a contratação emergencial do serviço do Buzufba. Esta contratação, segundo afirma a universidade, foi decidida e está sendo realizada nesta semana, com previsão de conclusão ainda neste mês de abril. Para conferir a rota completa dos veículos atualmente, clique aqui.