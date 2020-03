Ufba anuncia suspensão de aulas após casos de coronavírus

A Universidade Federal da Bahia decidiu suspender, por tempo indeterminado, suas atividades acadêmicas e administrativas. O reitor João Carlos Salles já havia recomendado na segunda (16) a interrupção das aulas em uma carta enviada aos diretores por causa da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Desde segunda, institutos têm paralisado as atividades, antes mesmo da recomendação de hoje.

"Com essa decisão, tomada por unanimidade por seu Conselho Universitário, reunido em 18 de março de 2020, a UFBA atende às recomendações da Organização Mundial da Saúde e das autoridades sanitárias nacionais, bem como as de comunidades médicas e científicas de diversas especialidades da área da saúde, certa de estar contribuindo da melhor maneira possível para minimizar as condições de transmissão do coronavírus", diz nota.

Com Restaurante Universitário fechado, 1.700 estudantes receberão auxílio financeiro para alimentação.

"A suspensão das atividades implica interrupção imediata do calendário acadêmico, que será redefinido e submetido à aprovação do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA, tão logo se apresentem condições suficientes de normalidade. Dessa forma, o próprio acesso aos campi da UFBA será restrito, sendo condicionado às atividades consideradas essenciais neste momento, ou seja, aquelas associadas ao combate à pandemia do coronavírus", diz comunicado.

A lista de atividades suspensas incluem: concursos e editais de monitoria, extensão e assistência estudantil; as chamadas de matrícula do SiSU, progressão BI/CPL e ingresso de indígenas, quilombolas e aldeados, refugiados e pessoas trans; e o funcionamento das bibliotecas e da creche da UFBA, bem como dos locais de atendimento ambulatorial e realização de exames ordinários, entre outros.

Ainda de acordo com a nota enviada pela Ufba, permanecerão funcionando, em regime especial de plantão, as atividades administrativas relacionadas à manutenção de pagamentos e contratos; orçamento e contabilidade; os serviços de obras e manutenção emergenciais; os laboratórios cujo funcionamento não possa ser totalmente paralisado e os serviços de segurança e de limpeza, com foco nos locais de atendimento e nas residências universitárias; manutenção de biotérios e outros cultivos de organismos vivos.