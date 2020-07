Ufba apresenta proposta de semestre suplementar, com aulas online

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) pode não retomar as atividades presenciais em 2020. E, na contrapartida, a instituição deverá oferecer um semestre acadêmico suplementar, com aulas remotas online, seja com componentes curriculares como complementares de ensino, pesquisa e extensão. A proposta foi elaborada pela Administração Central e apresentada ao Conselho Universitário da Ufba, que decidirá pela aprovação - ou não - do plano.

Segundo o projeto, retomar as aulas presenciais seria inviável já que, para a "plena realização da pesquisa, do ensino e da extensão, cerne da vida universitária, pressupõe a reunião e a circulação de grande quantidade de pessoas em espaços restritos, ritmo regular e fluxo intenso" - algo contraindicado neste momento, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Dessa forma, a proposta pressupõe que haja o semestre suplementar, com atividades adaptadas ou especialmente concebidas para o formato online. Incluindo, inclusive, aulas ministradas conjuntamente por vários docentes. A ideia é que os estudantes possam aderir ou se desligar caso queiram, bem como fazer a integralização de carga horária curricular posteriormente.

"A expectativa é de que essa ação mobilize todo o corpo docente e técnico-administrativo da UFBA, respeitadas as diferentes condições de trabalho em regime home office, acesso à internet e familiaridade com tecnologias e recursos de gestão pública e educação a distância. Com isso, procura-se garantir tanto a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, própria de uma universidade federal, quanto condições adequadas para o trabalho docente e técnico, sem sobrecarga e desgaste laboral indevidos, no cenário adverso da pandemia", diz a minuta da proposta.

Segundo o reitor da Ufba, João Carlos Salles, o projeto já foi submetido ao Conselho Universitário. "Na semana que vem, devemos ter um retorno. O reitor não decide nada sozinho, ele decide com a universidade", afirma.

Na proposta da universidade, também estão previstas ações para ampliar a capacitação em tecnologias digitais de professores, técnicos e terceirizados. Quanto aos alunos, o projeto lembra que nem todos possuem condições adequadas de estudo, equipamentos e acesso à internet nos locais onde moram.

"Vamos trabalhar para que esses estudantes disponham de algum tipo de acesso. Se for aprovada a proposta, vamos procurar alternativas para eles. Uma das possibilidades é que os alunos possam acessar os laboratórios da Ufba, se as condições sanitárias permitirem. Vamos aguardar para definir", comenta o reitor.

Ainda de acordo com a proposta, caso os estudantes não consigam reunir condições mínimas de acompanhamento dos cursos, eles poderão retomar o semestre presencial, que continua suspenso, sem qualquer penalidade.

Para a estudante de Letras Eliza Braz, esse ponto é essencial. "Sou a favor se tivermos a opção de escolher se queremos aderir, ou não, ao semestre. Justamente pelas pessoas que não têm como acompanhar as aulas online. Se for obrigatório esse semestre remoto, sou contra", garante.

Aluno de Ciências Contábeis, Isac Miranda acredita que a ideia é "um meio-termo possível".