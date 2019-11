Ufba divulgará análise de invertebrados de três áreas atingidas por óleo

As regiões litorâneas de Praia do Forte, Guarajuba e Itacimirim, que foram atingidas pelo derramamento de petróleo, são monitoradas desde 1995 pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (Ibio-Ufba). O departamento promete divulgar, ainda na próxima semana, o que descreveu como o maior volume de dados sobre o impacto do material contaminante no ecossistema de animais invertebrados.

A fauna analisada no estudo a ser apresentado inclui informações sobre o estado de recifes de corais, estrelas do mar, siris, caranguejos, anêmonas e outros. “Sei como essa região era antes do acidente e como está agora. A situação é grave”, antecipa ao CORREIO o pesquisador Francisco Kelmo, diretor do Ibio. Segundo o biólogo, a maioria dos animais são sésseis, ou seja, que não têm mobilidade própria e que não são capazes de fugir da mancha de óleo.

15 pesquisadores da Ufba apresentam pesquisas

O auditório do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (Igeo-Ufba) não comportou todos os curiosos que foram ao local, nesta quinta-feira (21), para o I Seminário sobre o Derramamento de Petróleo no Litoral Brasileiro. No evento aberto à comunidade, a instituição reuniu 15 dos seus pesquisadores envolvidos na elucidação dos impactos causados pelo óleo.

Foram tratados os riscos aos ecossistemas, os processos e tecnologias de remediação, questões de toxicidade, aspectos socioeconômicos e a origem e composição do petróleo. Estiveram presentes os cientistas Olívia Oliveira, Janini Pereira, Vanessa Hatje, Francisco Kelmo, Francisco Barros, Zelinda Leão, Ícaro Moreira, Zenis Rocha, Silvana Mattedi, Rita Fernandes, Marco Antônio Rego, Neuza Miranda, Guiomar Germani, Miguel Acioly e Paulo Pena.