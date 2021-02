Ufba oferta mais de 6 mil vagas para o Sisu em 2021

O edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2021 foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC) nessa quinta-feira (11), e as universidades públicas da Bahia já começaram a divulgar quantas vagas vão ofertar para a seleção. Na Universidade Federal da Bahia (Ufba), serão disponibilizadas 4.550 vagas para 2021.1 e 1.540 para 2021.2.

Nem todas as unidades de ensino vão aderir ao Sisu. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), por exemplo, informou que ficará de fora do processo para o primeiro semestre e que fará adesão somente ao Sisu 2021.2. A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) também informou que não ofertará vagas para o Sisu de 2021.1 e que a adesão para o Sisu do segundo semestre de 2021 ainda será analisada.

As inscrições para o Sisu 2021.1 são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 6 e 9 de abril, no site do sistema. O resultado será divulgado no dia 13 de abril.

O Sisu seleciona candidatos a vagas em universidades públicas de todo o país por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As vagas são abertas semestralmente, por meio de um sistema informatizado, e os candidatos com melhor classificação são selecionados de acordo com suas notas. O estudante também não pode ter zerado a redação.

As notas do Enem 2020, que foi adiado de novembro para janeiro por conta da pandemia, ainda não têm data definida para divulgação, mas devem estar disponíveis no mês de março. Isso fez com que o governo também adiasse o período de inscrições do Sisu para que a nota do Enem da edição mais recente pudesse ser usada. O processo de matrícula nas universidades será de 14 a 19 de abril, em dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição de ensino.

Renata Silva, de 25 anos, cursou Bacharelado Interdisciplinar em Saúde de 2016 a 2019. Depois da conclusão, decidiu ir atrás do sonho que tem desde pequena: cursar Medicina na Ufba. Ela fez o Enem em 2019, mas, como estava conciliando estudos com outras atividades, não conseguiu a nota que precisava. No ano passado, resolveu tentar mais uma vez e, agora, a expectativa para descobrir o resultado é grande.



“Eu estou muito ansiosa para o resultado porque, no ano passado, estudei muito para o Enem. Me dediquei exclusivamente e, mesmo com a pandemia, eu consegui fazer um cursinho online e manter meu plano. Eu acho que a sensação de esperar o resultado é pior do que a de antes da prova. Porque antes você pode ainda estudar, resolver exercícios, revisar os pontos importantes e tudo isso vai amenizando o sentimento. Agora eu não tenho mais o que fazer a respeito; é esperar o tempo passar e ficar fazendo suposições de nota”, explica Renata.



Ana Carolina Santos, de 17 anos, também quer cursar Medicina, mas, para ela, a ansiedade maior já passou. Agora, é hora de colher os resultados do esforço feito em 2020. “Sem dúvidas, fiquei muito mais ansiosa no período que antecedeu os dias de prova do que agora na reta final para o Sisu. Isso porque o Sisu acaba sendo uma consequência do Enem, é a colheita do esforço feito antes”, opina.

A candidata acredita ter feito uma boa prova e se mostra otimista para conseguir uma vaga. “É uma sensação indescritível saber que eu estou mais perto do que nunca da universidade. É uma sensação de dever cumprido. Já pesquisei sobre as notas de corte dos anos anteriores justamente para saber quanto eu tenho que tirar, qual o peso de cada área do conhecimento. Estou com boas expectativas, acredito que vai dar certo, sim”, conclui Ana Carolina.

Calendário

6 de abril - Início das inscrições

9 de abril - Encerramento das inscrições

13 de abril - Divulgação do resultado e início das inscrições para a lista de espera

14 de abril - Início do período de matrículas

19 de abril - Término do período de matrículas e encerramento das inscrições para a lista de espera

Como funciona o Sisu?

O estudante poderá se inscrever no Sisu em até duas opções de curso e especificar a ordem de preferência. Ele poderá optar por concorrer às vagas de ampla concorrência ou aquelas reservadas a políticas de ações afirmativas, as cotas. Mas não é permitida a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta.

O Sisu informará ao candidato a nota de corte para cada instituição participante, local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência. Essas informações serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições. Durante esse período, o estudante poderá alterar as suas opções, bem como efetuar o seu cancelamento. A classificação no Sisu será feita com base na última alteração efetuada e confirmada no sistema.

Caso não seja aprovado em nenhuma das duas opções de curso, o estudante pode participar da lista de espera. Para isso, deverá manifestar interesse por meio do site do Sisu, no período de 13 a 19 de abril, em apenas um dos cursos para os quais optou por concorrer.

Confira a quantidade de vagas para cada universidade:

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufsb) e Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) não informaram, até o fechamento da reportagem, a quantidade de vagas a serem ofertadas.





