Ufba prorroga por mais 15 dias suspensão de atividades presenciais

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) resolveu prorrogar por mais 15 dias a suspensão das atividades presenciais da instituição. A medida é válida a partir desta quarta-feira (31). De acordo com comunicado divulgado pela reitoria, a medida é baseada em uma nota técnica do Comitê de Assessoramento do Coronavírus, que aponta a manutenção de altos patamares de mortes, internações e taxa de contágio relacionados à covid-19.

A administração diz ainda que está acompanhando os prejuízos às atividades acadêmicas, e mantém o diálogo com as direções de unidades e coordenações de colegiados e programas de pós-graduação, "orientando à utilização dos dispositivos cabíveis, em cada caso, no sentido de flexibilizar as datas-limite para término das atividades ora suspensas, sem prejuízo à integralização curricular dos discentes".

O semestre 2021.1 teve início no dia 22 de fevereiro e tem a maior parte das atividades na modalidade online, por conta da pandemia. Das mais de 2.700 turmas oferecidas, somente algumas dezenas, por sua natureza essencialmente prática, ocorrerão na modalidade presencial, após terem se adequado aos protocolos sanitários previstos pelo Plano de Contingência e Biossegurança e autorizadas pelo Comitê de Assessoramento do Coronavírus.