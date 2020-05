Ufba realiza drive-thru solidário durante primeiro Congresso Virtual

Com o objetivo de arrecadar alimentos e material de limpeza para as instituições credenciadas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), a Universidade Federal da Bahia (Ufba) realiza, nos dias 23 e 24 deste mês, das 10h às 17h, o Drive-Thru Sapeca, no campus de Ondina, entrada principal pela Avenida Adhemar de Barros.

A iniciativa integra o Congresso Virtual da Ufba, que ocorre de 18 a 29 de maio, e busca colaborar para amenizar a situação enfrentada por milhares de crianças e adolescentes de Salvador em condição de vulnerabilidade social aprofundada pela pandemia do novo coronavírus. Cerca de 30 voluntários, entre servidores da Ufba e das instituições credenciadas, vão participar do Drive-Thru.



Esta ação tem a coordenação do Sapeca (Soluções de Aprendizagem e Projetos para Entidades relacionadas ao cuidado com Crianças e Adolescentes), iniciativa que envolve diversas unidades acadêmicas da Ufba que atuam conjuntamente apoiando ações e atendendo a demandas do CMDCA Salvador.

Conta ainda com o apoio da Apub (Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia) e do Fórum da Sociedade Civil de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes de Salvador (FOCAS).

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o reitor da instituição, o professor João Carlos Salles, reafirmou a importância da ajuda da população para contribuir nas doações. “Somos um espaço de solidariedade e, nesse momento, nossas crianças e adolescentes estão numa situação ainda mais grave por conta da pandemia. Vamos nos mobilizar e participar. Esteja conosco”, convocou Salles.

"Nesse momento tão delicado, a Ufba faz jus à sua tradição extensionista e aproveita o impacto do seu Congresso para desenvolver uma ação em favor das nossas crianças e adolescentes mais desassistidos. Convidamos toda a comunidade e participantes do Congresso a estarmos juntos nessa ação", convocou Horácio Nelson Hastenreiter Filho, professor da Escola de Administração e um dos coordenadores do Sapeca.

Como contribuir?

Basta ir ao campus de Ondina, com entrada pelo portão principal, na Avenida Adhemar de Barros, fazer a volta no primeiro retorno, situado à frente do Banco do Brasil. Um voluntário, usando máscara e em conformidade com todas as orientações de higiene, irá à janela do veículo para pegar a doação.