Ufba: relatório anual aponta crescimento de alunos e melhoria na qualidade de cursos

Cumprindo determinação legal para a prestação de contas anual, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) publicou o Relatório de Gestão do exercício de 2021. O documento traz os principais resultados das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na universidade no ano passado e também a avaliação dos diversos indicadores de planejamento e governança.

O relatório reúne, na primeira parte, informações sobre a visão geral da instituição, que inclui a missão, visão, valores e estrutura administrativa. Também traz dados sobre o ambiente externo, abordando ainda o relacionamento e comunicação da universidade com a sociedade. Em seguida, são avaliados os resultados da gestão nas atividades finalísticas, com um material sobre ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e inovação, e os resultados relacionados às atividades meio, que incluem a gestão de pessoas, gestão de infraestrutura, meio ambiente e tecnologia, gestão orçamentária, contábil e financeira e gestão de processos administrativos.

"O atual Relatório de Gestão reflete certamente as circunstâncias enfrentadas no ano pandêmico de 2021, exibindo tanto a coerência de nosso trabalho, quanto os percalços próprios do momento, que gestão alguma, imersa no concreto e na história, poderia ignorar”, declarou o reitor João Carlos Salles.

Segundo o reitor, o relatório dá conta do enfrentamento de três grandes questões: o aprofundamento das reduções orçamentárias, que, em suas palavras, "de maneira deveras cruel, afetaram inclusive a assistência estudantil em 2021; a própria pandemia, que em seu segundo ano teve impacto ainda mais grave; e o desafio de continuar o trabalho em atividade sobretudo não presencial”.

Apesar das marcas negativas da pandemia, o reitor ressaltou que durante esse período, a Ufba emitiu 2.731 diplomas de graduação, 1.551 diplomas de pós-graduação stricto sensu, 605 certificados dos cursos lato sensu, 2.000 declarações de conclusão de curso, 167 certificados de residência médica, 38 certificados de apostilamento de revalidação de cursos ou reconhecimento de títulos, 64 certificados do Revalida e 800 certificados de registro de diplomas, nos sistemas acadêmicos SIAC e SIGAA.

Em 2021, conforme aponta o relatório, foram oferecidos 106 cursos presenciais de graduação – que foram adaptados ao formato remoto em razão da pandemia – e 8 cursos de graduação à distância. A Ufba ofereceu 150 cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo 75 de mestrado acadêmico, 16 de mestrado profissional e 59 de doutorado. Em todos os cursos de graduação e de pós-graduação, neste ano, foram matriculados 51.887 estudantes, sendo mais de 43 mil de graduação, 4.262 de mestrado e 3.858 de doutorado. Na graduação presencial, houve um crescimento no total de alunos ativos, que passou de 40.727, em 2020, para 43.767 em 2021.

Em 2021, a Ufba subiu duas posições em relação ao ano anterior no ranking Times Higher Education Latin, ocupando o 26º lugar entre as 177 instituições avaliadas. Também está na 16ª posição entre as universidades brasileiras melhores avaliadas, e é a primeira na região Nordeste.

Além disso, o relatório mostra ainda que a plataforma Web of Science, que coleta todas as publicações científicas em âmbito mundial, registrou a publicação de 2003 artigos científicos vinculados à Ufba no ano de 2021, o que mostra um aumento consistente em relação aos dois anos anteriores, 2020 e 2019, que registraram a publicação de 1793 e 1567 artigos, respectivamente. A Universidade Federal da Bahia está entre as dez instituições que mais publicaram pesquisas relacionadas à pandemia de covid-19, segundo dados da plataforma.

Também foram apoiados nesse período com bolsa de iniciação científica 1.398 estudantes de graduação, em um total de 830 projetos aprovados nas diversas áreas do conhecimento, através de editais lançados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), com financiamento pelas agências de fomento CNPq e Fapesb e recursos da UFBA.

Assistência Estudantil e Ações Afirmativas

“O ano de 2021 representou a continuidade do desafio organizacional e psicossocial à nossa comunidade, demandou por manutenção e aprimoramentos nas readequações no formato de trabalho para atendimento Política de Assistência Estudantil da Ufba, assim como de novas estratégias diante do agravamento da vulnerabilidade socioeconômica. Desta forma, os benefícios existentes e os novos, criados no ano de 2020, Auxílio para Inclusão Digital e Auxílio Emergencial por exemplo, se mantiveram com recursos oriundos do PNAES (2021), e os estudantes usuários do Restaurante Unversitário continuaram a receber auxílio mensal que passou a ser de R$200,00”, destaca o relatório de gestão.

Orçamento

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento no qual estão discriminadas as estimativas de receitas e a previsão de despesas do Governo, tendo como base as prioridades e metas da Administração Pública Federal previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). De acordo com os dados registrados, a LOA da Universidade Federal da Bahia, em 2021, dotação inicial, foi de R$1.686.351.066,00. Desse montante, os valores alocados para custeio da Universidade, de natureza discricionária, foram R$147.836.660,00, sendo R$127.874.240,00 em Recursos do Tesouro e R$19.962.420,00 em Receitas Próprias, representando uma redução de aproximadamente 18% em relação aos valores de 2020 – são R$156.874.022,00 em Recursos do Tesouro e R$23.296.439,00 em Receitas Próprias.

“A crise econômica que se instalou a partir de 2014 e a necessidade de ajuste fiscal atingiu os orçamentos das universidades federais, assim como os de outras áreas dos gastos sociais do governo federal, provocando uma redução progressiva da disponibilidade orçamentária a partir de 2016 e que se aprofundou e se ampliou em anos recentes”, avalia o documento.

Em cumprimento à Lei nº 12.527/2011 e ao Decreto nº 7.724/2012, a Universidade Federal da Bahia disponibiliza informações sobre suas atividades no site da própria Instituição. Todavia, os dados de interesse público que não forem encontrados em www.ufba.br podem ser solicitados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC -UFBA), cujo endereço eletrônico é https://ufba.br/acessoainformacao.

Para acessar o relatório completo, clique em https://www.edgardigital.ufba.br/?p=23984.