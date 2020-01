Ufob contrata 11 professores; remuneração chega a R$ 6,2 mil

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) está com inscrições abertas, até o dia 22 de janeiro, para o processo seletivo para a contratação de 11 professores substitutos para os campi de Barreiras (10 vagas) e Santa Maria da Vitória (1). A jornada de trabalho é de 20 e 40 horas semanais, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, a depender da titulação e do regime de trabalho. As provas acontecerão no dia 7 de fevereiro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site www.concursos.ufob.edu.br.

Resultado final: O resultado será publicado no portal de Concursos da Ufob até o dia 28 fevereiro.

Contrato de trabalho: O contrato do professor aprovado terá duração inicial de um semestre, com a possibilidade de renovação por até 18 meses.