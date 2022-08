UFRB abre vagas de graduação e pós para alunos com idade a partir de 45 anos

Quem tem 45 anos ou mais e nunca fez um curso superior vai ter a chance de tirar esse sonho do papel e colocar em prática. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu 251 vagas em 59 disciplinas de graduação e pós-graduação, nas cidades de Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus, para pessoas a partir desta idade.

O programa é destinado às pessoas que nunca não acessaram o ensino superior e desejam ter uma vivência na universidade, como parte do Programa Universidade Aberta à Maturidade (Promat).

Para participar, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição disponível no menu “Seleções” do site da PROEXT, até o próximo dia 7 de agosto. Não há limite de idade para participar.

As aulas estão previstas para começar no próximo dia 29 de agosto e acontecerão em modelo presencial. As vagas ofertadas são nas áreas de saúde, educação, agronomia, história, arte, administração, economia e comunicação. Os estudantes da maturidade podem cursar uma ou duas disciplinas e recebem certificado de participação no final do semestre.