UFRB lança concurso com 16 vagas para técnico administrativo

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) lançou mais um concurso público. O novo certame - cujo edital foi publicado no Diário Oficial da União de anteontem - contempla 16 vagas para técnico administrativo em educação, distribuídas da seguinte forma: assistente em administração (12 vagas), técnico de laboratório/microscopia (1) e técnico de laboratório/química (1 vaga). O vencimento básico desses cargos é de R$ 2.446,96. Há ainda uma vaga para farmacêutico-bioquímico e uma outra para tecnólogo/gestão de recursos humanos, com vencimentos básicos de R$ 4.180,66.

Banca organizadora ainda não foi escolhida

A empresa organizadora do concurso público será divulgada até o dia 10 de junho no site https://www.ufrb.edu.br/portal/concursos. Só então serão divulgados o período de inscrição e o valor da taxa de inscrição.