UFRB oferece 44 vagas para indígenas aldeados e remanescentes de quilombos

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu processo seletivo para vagas dedicadas a indígenas aldeados ou moradores das comunidades remanescentes de quilombos para ingresso no semestre letivo 2020.2. As aulas estão previstas para iniciar em 28 de junho.

São 44 vagas em 33 cursos de graduação, exlusivas para candidatos que tenham realizado as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) da edição 2019.

As inscrições aos interessados acontecem no período de 10 a 30 de maio, por meio de preenchimento de formulário, no site de Processos Seletivos da UFRB.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 2 de junho. Quem for convocado deverá se matricular em seguida, seguindo duas etapas virtuais, a pré-matricula e a confirmação.

A pré-matrícula será realizada por meio do envio da documentação do candidato no endereço eletrônico de Processos Seletivos da UFRB no período de 4 a 9 de junho (mesmo endereço acima). A confirmação de matrícula será no período de 21 a 28 de junho, no site do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA) da UFRB.

Dúvidas referentes à documentação para pré-matrícula deverão ser encaminhadas ao Núcleo de Gestão de Admissão, Cadastro e Arquivo Acadêmico, no e-mail cadastro@surrac.ufrb.edu.br.