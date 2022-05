Último dia: saiba como emitir ou regularizar o título nesta quarta (4)

Se você é daqueles que gostam de fazer tudo na última hora, aproveite para regularizar ou solicitar a primeira via do título eleitoral nesta quarta-feira (4), último dia disponível para realizar esses serviços. Quem não buscar atendimento on-line ou presencial, nos cartórios e postos do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE), não poderá votar nas eleições marcadas para o dia 2 de outubro.

Para solicitar ou regularizar o título eleitoral, o eleitor pode acessar o site Título Net para contar com o auxílio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (Nave), disponível pelo WhatsApp através do número 71-3373-7000, Telegram (@maiatrebot) e site do TRE-BA. O cidadão pode contar ainda com a Central Telefônica, que funciona no mesmo número do WhatsApp.

Para o atendimento on-line, além do envio de foto do documento oficial com foto e comprovante de residência, o eleitor precisa também enviar uma foto (selfie) segurando o documento apresentado.

Para atendimento presencial nos cartórios e postos do TRE baiano, por demanda espontânea ou por agendamento, além dos cartórios das zonas eleitorais, o eleitor também pode ser atendido no posto instalado na Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), nas unidades da rede SAC e ainda por meio do atendimento itinerante, promovido pelo projeto “TRE em Todo Lugar”.

Cartórios - Em toda Bahia, o atendimento presencial foi retomado nos cartórios eleitorais, sem necessidade de agendamento prévio. As pessoas podem comparecer às suas respectivas zonas eleitorais para solicitar os serviços da Justiça Eleitoral. Para ser atendido, o eleitor precisa levar o documento de identidade oficial com foto e comprovante de residência.

Em Salvador, os cartórios eleitorais funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para consultar o endereço e o horário de atendimento dos cartórios do interior, o eleitor pode acessar o site do site do TRE-BA e seguir o caminho: Eleitor e eleições > Serviços, horários e locais > Atendimento no interior do Estado - Cartórios e demais Postos.

Postos - Moradores de Salvador também podem ser atendidos na Casa de Acesso à Justiça, da Defensoria Pública, localizada na Rua Arquimedes Gonçalves, 271, no Jardim Baiano, em Nazaré. No local, o atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 14h.

Os serviços eleitorais também estão disponíveis nos postos da Rede SAC, administrada pela Secretaria de Administração (Saeb) do Governo do Estado. Para informações sobre unidades da rede que dispõe do atendimento eleitoral, o cidadão poderá consultar o site do TRE-BA, clicando aqui, ou ligar para os números: (71) 4020-5353 (capitais e regiões metropolitanas, com custo de ligação local) ou 0800 071 5353 (ligação de outras localidades, de telefone fixo ou celular).

TRE em Todo Lugar - Além dos postos fixos, os eleitores de Santo Amaro, Inhambupe e Ubaíra poderão fazer a primeira via do título, atualizar dados cadastrais, mudar de local de votação e regularizar a situação eleitoral, no caso dos eleitores que estão com o título cancelado.

Nestas localidades, o horário de atendimento ocorrerá das 8h às 19 horas. Em Santo Amaro, o caminhão ficará estacionado na Praça da Purificação. Em Inhambupe, o serviço ocorrerá em frente à Escola Luiz Coelho. Já em Ubaíra, o atendimento será na Praça dos Três Poderes, localizada no Centro.

Consulte sua situação

Antes de se dirigir aos cartórios ou postos de atendimento, o eleitor deve verificar sua situação cadastral, o que pode ser feito nos canais virtuais de atendimento do TRE-BA.

Confira passo a passo sobre como consultar a sua situação eleitoral: