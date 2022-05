Ultragaz anuncia desconto de R$ 15 em gás de cozinha para o Dia das Mães

A empresa Ultragaz anunciou uma promoção por conta do Dia das Mães, com a venda de gás de cozinha com desconto entre esta quarta (4) e a sexta-feira (6).

Os clientes baianos vão poder ter R$ 15 de desconto no pedido de recarga de botijões de 13 kg pelo app Ultragaz, no período citado. Cada cliente poderá fazer um pedido com até duas recargas. Ao adicionar o produto no carrinho, o aplicativo automaticamente vai incluir o desconto.

Em Salvador, com o desconto a recarga de 13 kg sai por R$ 102, ao invés de R$ 117.

(Foto: Reprodução)

Válida no estado baiano para as praças atendidas pelo aplicativo da empresa, disponível para iOS e Android, a ação permite que clientes realizem a compra de botijões sem sair de casa.

Várias formas de pagamento são aceitas e o app ainda permite que o usuário possa acompanhar o pedido de forma on-line. Para saber as localidades contempladas e ter acesso ao regulamento da promoção, acesse o site www.ultragaz.com.br.