'Um alívio grande', comemora Roberto após fim do jejum do Vitória

O Vitória estreou no segundo turno da Série B com o pé direito: com gol olímpico de Soares, o Leão bateu o Guarani por 1x0, na tarde deste sábado (21), e encerrou um jejum de triunfos que já durava oito jogos.

Após a partida, o lateral Roberto admitiu o alívio pelo resultado. Ainda não foi o suficiente para tirar o Leão da zona de rebaixamento - o time segue no Z4, na 18ª posição. Mas, agora, tem 19 pontos, a mesma pontuação do Vila Nova, o 15º colocado, assim como da Ponte Preta e do Londrina, 16º e 17º, respectivamente. Os três, porém, ainda jogam pela 20ª rodada.

"É um alívio grande. Porém, continuar com o pé no chão, temos muito ainda o que brigar. A gente vem fazendo alguns bons jogos, mas o resultado não vem, e não adianta isso. A gente tem que dar o algo a mais, que é isso que a gente fez hoje. Tivemos um pouquinho de malandragem, que foi segurar o jogo", disse o jogador, em entrevista ao canal Premiere.

O próximo desafio do time será contra o Náutico, nos Aflitos, no domingo da semana que vem, dia 29, às 16h. "É manter essa pegada, temos um jogo fora, para pontuar mais uma vez. Vamos seguir na caminhada", completou Roberto.