Um dia para celebrar a democracia no Brasil

O dia 11 de agosto de 2022 vai ficar marcado como o dia em que o respeito à democracia e ao sistema eleitoral brasileiro foram celebrados. O ato em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro reuniu empresários, juristas, artistas, movimentos sociais e sindicais na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O evento levou uma multidão ao Largo de São Francisco, no Centro da capital paulista.

Dentro da universidade, onde a entrada das pessoas foi restrita, o clima era apartidário. O evento foi marcado por discursos em memória às vítimas da ditadura militar no Brasil e de cobrança por respeito ao sistema eleitoral.

No ato, foi lido um manifesto intitulado “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito”. O documento foi organizado por ex-alunos da Faculdade de Direito da USP e chegou na quinta-feira (11) à marca de 1 milhão de signatários. Desde que foi lançada, a plataforma já foi alvo de ataques e recebeu mais de 20 mil tentativas de fraude.

Reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior abriu os atos com discurso defendendo o processo eleitoral, a soberania popular e criticando fake news e arbitrariedades. "Estar aqui hoje é um dever nosso com a sociedade paulista e brasileira. Estamos aqui para defender democracia, justiça eleitoral e sistema eleitoral com as urnas eletrônicas. Que a vontade do povo brasileiro seja respeitada e soberana", disse.



O governo Jair Bolsonaro e a campanha à reeleição do presidente buscaram minimizar os atos em defesa da democracia. O presidente, ministros e coordenadores de campanha traçaram a estratégia de colar a iniciativa à oposição e trataram o evento realizado na USP como algo menor.

FBI busca documentos secretos na casa de Trump

A residência do ex-presidente Donald Trump Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, foi revistada na segunda-feira (8) pelo FBI como parte de uma longa investigação sobre se documentos - alguns deles ultrassecretos - foram levados para lá em vez de serem enviados para os Arquivos Nacionais quando o republicano deixou a Casa Branca.



Os agentes do FBI realizaram a operação de busca na casa do ex-presidente depois de terem recebido uma denúncia de que ele poderia estar armazenando registros confidenciais em seu resort privado na Flórida. A informação foi revelada pela revista Newsweek, que acrescentou que foi graças ao informante que o FBI foi capaz de identificar quais documentos confidenciais o ex-presidente ainda possuía e onde eles estavam.

Na sexta-feira (12), um juiz dos Estados Unidos tornou público o mandado de busca e apreensão que justificou a operação do FBI. Segundo o g1, o documento deixa claro que Trump está sob investigação criminal por possíveis violações da Lei de Espionagem, além de infrações relacionadas a obstrução da Justiça e destruição de registros do governo federal.

O FBI investiga crimes relacionados à Lei de Espionagem, que proíbe a retenção não autorizada de informações de segurança nacional que possam prejudicar os EUA ou ajudar um adversário.

Mãe é vítima da filha

Uma idosa sofreu um golpe estimado em R$ 725 milhões após ser extorquida e ter quadros roubados. A situação se agrava após descobrir que tudo não passava de um prejuízo dado pela própria filha, que foi presa na manhã de quarta-feira (10), no Rio de Janeiro. No roubo, há peças importantes do acervo brasileiro, como obras de Tarsila do Amaral (Sol Poente) e de Di Cavalcanti. O golpe se dividiu entre a negociação das obras, roubo de joias, pagamento de ‘tratamento espiritual’ e transferências mediante ameaça.

Morto por PM

O campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Pereira Nascimento Lo, de 32 anos, morreu após ser baleado na cabeça durante uma festa no Clube Sírio, em São Paulo, na madrugada de domingo (7). O policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo está preso pelo crime. Ele teria pego uma garrafa na garrafa de Lo, que o imobilizou, deixando-o no chão e pegando a garrafa de volta. Após ser solto, segundo testemunhas, Velozo levantou, deu quatro passos, sacou a arma e atirou no campeão mundial.

65 mil sem pais

Na semana do Dia dos Pais, a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) divulgou dados preocupantes. Entre 2016 e agosto de 2022, mais de 65 mil crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão em território baiano, segundo dados da Associação de Registradores de Pessoas Naturais da Bahia (Arpen/BA). Na quarta-feira (10), a DPE/BA lançou uma campanha que intensifica a Ação Cidadã Sou Pai Responsável, que oferece exames de DNA, reconhecimento de paternidade e acordos de pensão alimentícia.

Bombou no site do CORREIO (mais lidas da semana)

1 - Descubra quem é a famosa idosa brasileira que gastou R$ 200 mil em shopping

2 - Majur se casa com coreógrafo Josué Amazonas em Salvador

3 - Inseminação caseira: Homem que doou sêmen mais de 100 vezes nota semelhança entre crianças

4 - Repórter baiana é promovida ao vivo e se emociona junto com a família; veja o vídeo



5 - Quem pode alimentar animais de rua? Vizinhos brigam e caso vai à polícia em Feira