Azuri Safra

O banqueiro Azuri Safra, filho mais velho do saudoso Moise Safra, cofundador do Banco Safra, escolheu Trancoso, no Sul da Bahia, para passar o Réveillon. Anteontem à noite, ele foi visto em uma animada mesa, jantando com amigos, no restaurante Jacaré do Brasil, no Quadrado. Quem também estava por lá era o arquiteto Felipe Diniz.