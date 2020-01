Um dos veteranos da Toca, Gerson Magrão é apresentado no Vitória

Aos 34 anos, Gerson Magrão é um dos jogadores mais velhos do atual elenco do Vitória, mas promete ter a cabeça aberta para dialogar com os jovens talentos do clube. "Chego para ajudar, dar uma experiência maior para a equipe. Tanto dentro quanto fora de campo. Aprender com os jovens também, sempre aberto a novas ideias, sempre conversando", afirmou o volante nesta segunda-feira (20), durante apresentação oficial na sala de imprensa da Toca do Leão. Ele é dois meses mais novo que o zagueiro Maurício Ramos.

Revelado pelo Cruzeiro e com passagem por outros clubes como Flamengo, Santos, CRB, América-MG e Ponte Preta, onde jogou na temporada passada, Magrão já atuou também como lateral esquerdo, meia e atacante, mas diz que no Vitória irá atuar como segundo volante.

"Último ano joguei como 8, como volante. De lateral eu jogo, não é minha função. Já fiz alguns anos atrás. Estamos bem servidos com Rafael (Carioca) e (Thiago) Carleto. Se precisar, eu jogo, mas minha preferência é no meio-campo", pontuou o jogador.

Gerson também comentou sobre os treinamentos do auxiliar técnico Bruno Pivetti e a chegada de Geninho, que se apresentou na Toca do Leão nesta segunda-feira.

"Bruno e Geninho têm a mesma ideia, mesma filosofia. Claro que é bom sempre o comandante estar aqui, mas ele foi fazer uma cirurgia e não pôde estar. Hoje, no papo, ele passou que vai estar com a gente sempre, apoiando. Caso tenha algum problema, chega nele e conversa. Está ali para ser um cara transparente e correto", contou.

O time principal do Vitória fará o primeiro jogo oficial da temporada no sábado (25), às 16h, quando recebe o Fortaleza, no Barrdão, pela Copa do Nordeste. Antes, o time B estreia no Campeonato Baiano quarta-feira (22), contra o Jacobina, às 19h30, também em casa.