Um novo olhar para a química 

O novo papel da indústria química no Brasil e no mundo percorre a construção de um futuro sustentável por meio de ações no presente e um compromisso com as pessoas e o planeta. Nesse sentido, a estratégia de crescimento do setor está fortemente ancorada em investimentos na inovação, atualização tecnológica e eficiência operacional – tanto para a sustentabilidade quanto para a competitividade.

Cada vez mais estratégico, o setor petroquímico desempenha papel central na economia, sendo a quinta maior indústria em PIB, gerando insumos para outras cadeias produtivas. Na Bahia, essa função de indústria motriz é exercida pela Braskem, principal empresa do Polo Industrial de Camaçari e que completa, em agosto, 20 anos de fundação. Como importante pilar do complexo, a maioria das companhias da região atua interligadas à sua unidade de insumos básicos, sendo um diferencial e atrativo para novos negócios.



As cinco plantas na Bahia produzem cerca de 5 milhões de ton/ano, entre petroquímicos e resinas, sendo que, em média, 82% desse volume é destinado ao mercado interno e, destes, 62% atendem empresas baianas. No entanto, o abastecimento da cadeia local não é a única contribuição da companhia, que também gera 1.600 empregos diretos, cerca de 5 mil indiretos e mais de 13 mil pelo efeito-renda, além de ter forte participação no PIB da indústria de transformação baiana.

Essa magnitude ganha mais sentido porque está alinhada a uma estratégia de sustentabilidade e de compromisso com o desenvolvimento da região. A eficiência energética, por exemplo, é um dos pilares dos macro-objetivos assumidos pela companhia para 2030. Entre 2019 e 2021, foram implantadas mais de 10 iniciativas nessa área em Camaçari, gerando uma redução de 11,5% do total de energia consumida pela fábrica em dois anos. Destacam-se os projetos de Indústria 4.0, como o multivariate process analysis (ProMV), que otimiza o consumo da operação dos fornos de pirólise usando modelos matemáticos, estatísticos e simulação em tempo real. Também há investimento na matriz energética mais limpa, como a parceria com a EDF Renewables e Casa dos Ventos, que vão fornecer energia eólica para a Braskem por 20 anos, gerando redução de mais de 980 mil toneladas de CO2 juntas.

A presença da empresa também fomenta a transformação social com investimento de R$ 9,1 milhões em ações socioambientais entre 2021 e 2022, em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Apenas em 2022, são apoiados cerca de 35 projetos nas áreas de economia circular, educação, inovação e empreendedorismo. Todas essas iniciativas reforçam o entendimento desse novo papel da indústria química e petroquímica, que cria soluções sustentáveis para gerar impacto positivo para a sociedade atual e as próximas gerações e com forte compromisso com o desenvolvimento regional.

Carlos Alfano é diretor industrial da Braskem na Bahia