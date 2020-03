Um sexto da população mundial: 1,3 bilhão de pessoas entra em isolamento na Índia

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, anunciou nesta terça-feira o início da maior quarentena do mundo nesta terça-feira (24). Ao total 1,3 bilhão vai ficar sem sair de casa no país asiático para evitar o contágio do coronavírus.

“Para salvar a Índia e todos os indianos, vai haver uma proibição total de saídas de suas casas”, ele afirmou. Se o país fracassar no controle do coronavírus nos próixmos 21 dias, poderá ficar 21 anos atrasado, completou Modi que direcionou mais de R$ 10 bilhões para o sistema de saúde do país.

Com essa medida, cerca de um quinto da população do mundo está em isolamento.

Há 469 casos ativos de Covid-19 na Índia, além de 10 mortes. As autoridades insistiram que não há evidência de transmissões domésticas, mas conduziram poucos testes para checar a presença da doença na população.

Segundo a agência AP, a Índia aumentou paulatinamente as ordens para que as pessoas fiquem em casa, e proibiu voos internacionais e domésticos, além de ter suspendido os serviços de transporte ferroviário para passageiros.