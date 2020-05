Um tributo a Migliaccio, Blanc e Schmidt

Num mesmo dias, três grandes figuras se foram: o ator e diretor Flávio Migliaccio, o compositor e poeta Aldir Blanc e o político e ex-presidente do Bahia Fernando Schmidt. Cada um, em sua área, construiu uma história belíssima e, neste episódio, o O Que A Bahia Quer Saber presta uma homenagem a eles, com direito a entrevista com o gerente de comunicação do Bahia, Nelson Barros Neto. Ouça:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

SALVADOR UNIDA

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira: https://bit.ly/salvadorunida