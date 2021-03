Uma breve história do Poker no mundo

Se você gosta de viver intensas emoções e de se divertir, é muito provável que tenha jogado poker alguma vez ou já ouviu falar sobre este jogo. Para vencer os grandes desafios desse jogo, os participantes devem estar atentos às cartas recebidas e saber o melhor momento para mostrar as suas cartas.

Muitas pessoas já tentaram a sorte nas incríveis mesas de cassino, para provar suas habilidades de raciocínio lógico e estratégia no poker, além de buscarem a recompensa com o prêmio final, porém você sabe a origem deste jogo?

O caminho do Poker pelo mundo

Primeiramente, o Poker é um dos jogos mais populares do mundo, sua origem está associada aos povos do Antigo Oriente Médio, esse jogo teria surgido no ano 900 d.C na China, essa modalidade de jogo de cartas é possivelmente uma variação do jogo de dominó chinês.

Existem outras teorias que apontam que o poker teria sido inventado pelos persas e seu registro data do século XVII, acredita-se que o poker seja uma adaptação do jogo As Nas, em que participavam até 5 jogadores com o número reduzido de 25 cartas por rodada.

Do mesmo modo, se atribui aos franceses com o jogo de nome poqué a responsabilidade de ter difundido o poker para outros países da Europa e através dos colonos franceses terem introduzido o famoso jogo nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Nova Orleans por volta do ano de 1803.

Ao passo que o jogo de poker se tornou mais conhecido nessa cidade, ele foi se espalhando por toda América, até que o estado de Nevada se consagrou como um dos maiores destinos de entretenimento com seus luxuosos cassinos em Las Vegas.

Como jogar poker no Cassino online

Atualmente, as diferentes versões de poker podem ser acessadas através da internet, o cassino é online é interativo, seguro e te permite jogar e apostar comodamente desde sua casa ou escritório utilizando um dispositivo móvel.

Além disso, você pode participar de torneios de multi mesas entre outras modalidades de jogos, depois de ter lido e confirmado as políticas de jogo.

As regras do poker são fáceis de aprender, no Texas Hold' em por exemplo cada jogador recebe 2 cartas do dealer no começo da partida e durante o jogo você pode pedir mais cartas para melhorar sua mão ou seguir com suas cartas até que o resultado do jogo seja definido.

Versões online mais conhecidas no mundo

Conforme os anos foram passando e as tecnologias sendo desenvolvidas, os jogos de cassino como o poker foram sendo aprimorados e conquistaram admiradores no mundo todo.

Os jogos de poker online mais exitosos e divertidos da atualidade são: Texas Hol’em, Omaha HiLo, Games Omaha e o Poker Snap, é possível jogar de acordo com seu orçamento e nível de conhecimento do jogo.

Definitivamente, o poker evoluiu ao longo dos tempos e desde o seu surgimento como um jogo de cartas na Antiguidade até chegar aos dias de hoje na sua versão online, unificou uma forma de diversão que pode ser vivida pelos jogadores de qualquer país sem limitação de idiomas ou geográfica.