'Uma equipe madura não pode dar esses vacilos', lamenta Anderson

Após passar em branco diante do Nacional, do Paraguai, na última quarta-feira (12), quando o Bahia venceu o jogo de ida do duelo da Copa Sul-Americana, na Fonte Nova, o goleiro Anderson buscou duas bolas no fundo da rede neste sábado (15), no empate em 2x2 com o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Após a partida, o arqueiro tricolor lamentou o empate cedido nos acréscimos do jogo.

"A gente estava vencendo até os 48 minutos e temos uma equipe madura, que não pode dar esses vacilos. Mas são duas equipes de Série A. É ter tranquilidade agora, trabalhar, descansar, girar a chave para a próxima partida contra o CSA. Agora, a gente tem que ficar mais esperto ali, falo o grupo todo, mas somos maduros demais para sair dessa situação complicada", pontuou Anderson, que foi titular pela segunda vez consecutiva, após ganhar a posição que antes era de Douglas.

O Bahia vencia o jogo por 2x1 até os 48 minutos do 2º tempo, quando Mateus Gonçalves deixou tudo igual no Castelão. "Eles botaram dois atacantes, começaram a cruzar bola na área, até que no bate e rebate a bola desviou e morreu do outro lado. É o futebol. Vivendo e aprendendo", disse Anderson.

Autor dos dois gols do Bahia na partida, o centroavante Gilberto destacou a qualidade do adversário. "A gente trabalha. É começo de temporada ainda, mas é sempre importante marcar. O time jogou bem. A gente fica triste pelo gol que tomamos na reta final, mas temos que entender também que a equipe do Ceará é qualificada e nos trouxe muita dificuldade durante o jogo. Para conseguirmos o que queremos, temos que passar por essas dificuldades", afirmou o atacante.

A próxima partida do Bahia é na quarta-feira (19), contra o CSA, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. A delegação tricolor retorna para Salvador no domingo (16).