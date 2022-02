Uma pessoa morre e duas ficam feridas em ataque no bairro de Massaranduba

Um homem morreu e duas pessoas foram baleadas, entre elas um idoso, na noite desta sexta-feira (11) no bairro de Massaranduba. As vítimas foram atingidas depois que homens armados desceram de dois carros escuros e dispararam aleatoriamente, segundo testemunhas.

Anderson Carvalho Silva, 26 anos, conhecido como Merenda, foi baleado diversas vezes e não resistiu. Já Vicente Pereira da Silva, 71, e Marcos Jesus Borges, 49, também foram atingidos e sobreviveram, de acordo com o boletim de ocorrências da Secretaria nde Segurança Pública (SSP).

O caso é apurado pela a 3ª DHBTS . "As três vítimas foram socorridas para a UPA de Roma. Não temos informações sobre o estado de saúde dos dois feridos", diz nota da Polícia Civil enviada à reportagem.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira, na Rua do Leblon. Segundo testemunhas, as pessoas conversam quando os bandidos chegaram por volta das 18h. "Eles não disseram nada. Apenas pararam os carros, abriram as portas e já foram dando tiro em todo mundo. Não queriam saber se no local havia crianças, idosos, mulheres grávidas e nada ", relatou um morador.

De acordo com ele, Anderson estava ao lado de lava-jato. "Ele caiu logo nos primeiros disparos. No chão, ele levou mais tiros de pistola e rajada de metralhadora", contou ele, sugerindo que a vítima seria o alvo dos criminosos.