'Uma vitória convincente', comemora Pivetti após 3x1 no Oeste

O técnico Bruno Pivetti ficou satisfeito com o futebol apresentado pelo Vitória no triunfo por 3x1 contra o Oeste, em jogo disputado na tarde deste sábado (26), no Barradão. "Realmente foi uma vitória convincente. Tivemos o domínio do jogo tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Isso foi muito mérito dos jogadores, que conseguiram colocar em prática tudo aquilo que desenvolvemos bem nesses 12 dias de treinamento. Conseguimos fortalecer e muito a nossa ideia de jogo em todos os momentos que o jogo pressupõe", afirmou o comandante rubro-negro.

O Vitória mostrou poder de reação ao virar o jogo, já que o Oeste abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo. Léo Ceará igualou no último lance antes do intervalo. O atacante voltou a marcar na etapa final e João Victor fechou o placar.

Pivetti comentou o gol relâmpago do adversário: "Não fiquei preocupado. Tenho plena confiança nos jogadores que representam o Vitória, sei da qualidade das nossas ideias de jogo. Isso foi um acidente que pode acontecer. O mais importante não é o erro em si, mas o que fazemos após o erro. Tivemos um comportamento exemplar. Não foi à toa que conquistamos o empate, a virada e mais um gol", disse o técnico, que também elogiou a estreia de Ewandro. O atacante substituiu Vico no intervalo e deu duas assitências.

"(Sobre) Ewandro, sabemos da qualidade que ele tem, por isso mesmo fizemos um esforço para trazê-lo. Eu o conheço desde o Athletico. Tem uma qualidade individual inquestionável. Mas no primeiro tempo tivemos um bom controle, criamos boas situações. Mas o Ewandro foi bem, assim como todos os outros jogadores", pontuou.

O resultado diante do lanterna da Série B mantém o Vitória invicto como mandante e faz o time encostar no G4. O rubro-negro é o 6º colocado, com 17 pontos, um a menos que a Ponte Preta, que está em 4º lugar e enfrenta o Confiança no domingo (27), às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP. O Vitória joga novamente em casa na próxima rodada da Série B. Na terça-feira (29), às 19h15, recebe o CSA, no Barradão.

"Entramos em campo sempre para vencer. Ainda mais em nosso domínio. Temos que ser novamente protagonistas, colocar em prática nossas ideias de jogo, recuperar muito bem os jogadores, que tiveram muito mérito hoje. Para que possamos ir em busca, da melhor maneira possível, da vitória na terça-feira", projeta Pivetti.