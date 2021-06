Uneb está com inscrições abertas para 241 vagas para aluno especial de mestrado

Quatro programas de pós-graduação da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) estão com inscrições abertas para seleção de 241 vagas, na categoria de aluno especial dos cursos de mestrado, nas áreas de Ciências Humanas, Exatas e da Educação. Em Salvador, o Programa de Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) inscreve até o dia 7 de junho para o curso de mestrado. Estão sendo oferecidas 80 vagas e as inscrições devem ser realizadas no site.

Já o Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL) do Campus I vai selecionar 100 estudantes para o curso de mestrado. As inscrições devem ser efetuadas entre os dias 7 e 14 de junho no site do Sistema de Seleção Discente de Pós-Graduação (SSPPG) da universidade.

Também no campus de Salvador, o Programa de Pós-Graduação em Estudos Territoriais (Proet) vai ofertar 45 vagas para o curso de mestrado. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 7 e 22 de junho, no site do SSPPG.

Com previsão para selecionar 16 discentes, o Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local (PPGHIS), em Santo Antônio de Jesus, vai abrir inscrições, entre os dias 8 de junho e 9 de julho, no site do programa.

Todas as informações sobre áreas de concentração, linhas de pesquisa, disciplinas e documentação exigida podem ser consultadas nos editais de seleção que estão disponíveis no site www.selecao.uneb.br/editais2021.

“Ao cursar uma disciplina como aluno especial em uma pós-graduação stricto sensu da UNEB, o estudante tem a possibilidade de aprofundar seus estudos em determinados conteúdos trabalhados pelo curso, conhecer as linhas de pesquisa e os professores do programa e, ainda, se for o caso, se preparar para ingressar, posteriormente, como aluno regular”, destacou o gerente de pós-graduação da universidade, professor Elizeu Pinheiro.