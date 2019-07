Uneb oferece mais de 2,3 mil vagas residuais para graduação

Quem está aguardando por uma oportunidade para cursar o ensino superior terá uma oportunidade. A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) vai oferecer 2.393 vagas na graduação para as Categorias Especiais de Matrícula 2019.2. As inscrições são gratuitas, começam nesta terça-feira (30) e seguem até o dia 5 de agosto.

As vagas foram divididas em rematrícula (714), transferência interna e rematrícula (819), transferência externa (655), e portador de diploma (205). Confira a distribuição por cursos.

Os interessados deverão realizar a inscrição nos departamentos da capital e do interior do estado onde pleiteia a vaga, munidos dos documentos exigidos no edital da seleção, como registro geral e histórico escolar. Em caso de transferência interna, o discente deve solicitar inscrição no processo seletivo no Departamento/Campus em que estuda.

A prova escrita será realizada dia 4 de setembro e o teste de habilidade específica (nos cursos solicitantes) no dia 5 do mesmo mês. A lista dos aprovados será divulgada no dia 16 de setembro.