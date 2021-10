Uneb terá live solidária com presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) vai promover uma live solidária no próximo dia 28 de outubro. O evento será virtual e gratuito, com exibição na plataforma Zoom.

O evento será às 19h e terá, como palestrantes, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRC-BA), Antônio Carlos Ribeiro, além do professor Arthur Roberto. O tema do encontro será "Como a Assessoria Contábil pode auxiliar na manutenção da economia em tempos de crise".

Quem participar do evento receberá um certificado de três horas, que pode ser utilizado por estudantes para comprovar atividade complementar. As inscrições devem ser feitas pela internet, através do site Sympla.

Além de debater o tema proposto, o encontro servirá para arrecadar fundos para o Lar de Idosos 3 Corações. A idealizadora do projeto, Aline Silva, também participará do evento, para falar sobre o projeto e as necessidades do público atendido. Doações poderão ser feitas pelo pix da instituição: lardeidosos19@gmail.com.

Quem quiser ajudar, também pode doar roupas, fraldas geriátricas, alimentos não-perecíveis e itens de higiene pessoal (sabonete, pasta e escova de dentes, shampoo, desodorante, etc), itens de limpeza (sabão em pó, desinfetante, água sanitária, etc), além de outros, na Portaria Principal da Uneb, campus Salvador.