União recorre para não pagar tratamento de criança baiana via SUS

A União negou a vida de Yasmin. Essas foram as palavras de Viviane Bastos, mãe de Yasmin Nunes, 11 anos, criança baiana que luta contra leucemia linfoide aguda (LLA). Viviane fez um desabafo nas redes sociais e pediu para que a solidariedade consiga compensar o fato da União ter recorrido da decisão liminar deferida pela juíza federal Andreia Guimarães do Nascimento, da 3ª Vara Federal Cível de Feira de Santana, para que o Estado Brasileiro pague o montante de R$ 1.914.535,77 - o valor restante para o tratamento de Yasmin em Ohio, nos Estados Unidos.

O valor é para bancar o tratamento Car-T Cell, que, a grosso modo, reprograma e turbina as células em laboratório para, posteriormente, atacar os tumores. "Nesta tarde recebemos duas notícias. Primeiro a Defensoria Pública entrou em contato informando que a União recorreu da liminar, a União negou a vida de Yasmin. Há 15 minutos recebi um e-mail do Hospital de Cleveland, que aceitou o tratamento de Yasmin, que já tinha deixado tudo certo", disse Viviane.

A mãe da criança explicou que Yasmin corre contra o tempo. Segundo os pais, ela continua sentindo uma série de desconfortos provocados pela doença, como dores abdominais, dor de cabeça, cansaço, fraqueza e a cada 3 dias vai para o hospital fazer exames de sangue e transfusões.

A campanha arrecadou cerca de R$2,5 milhões até o momento, o valor ainda não é suficiente para manter a família e bancar o tratamento da garota. "Infelizmente não temos o valor total do tratamento. Mais uma vez pedimos a ajuda de todos nossos amigos, acreditamos que juntos mais uma vez poderemos chegar ao valor total do tratamento e salvar a vida de Yasmin", escreveu.

Ainda de acordo com Viviane, o próprio hospital onde Yasmin deve fazer o seu tratamento mostrou preocupação com o tempo. A doença já invadiu o sistema nervoso de Yasmin, indicando que progrediu de maneira rápida. É preciso fazer a coleta de células saudáveis da garota para fazer o tratamento.

O perfil @ajude.yasmin conta com 184 mil seguidores e a luta pela vida da garota sensibilizou entidades e personalidades de todo o país como os cantores Luiz Caldas, Claudia Leitte e Ivete Sangalo, o apresentador Vanderson Nascimento, o ator Evandro Mesquita, o atacante Gilberto, do Bahia, e o humorista Rafael Portugal.

As pessoas interessadas em colaborar podem acessar a Vakinha virtual no link bit.ly/ajudayasmin, por Pix, depósito ou transferência bancária para as contas abaixo.

- PIX

CPF:826374315-04)

Viviane P. Bastos Nunes

- Bradesco | conta-corrente

Ag:2273. C/C: 38128-4

Viviane P. Bastos Nunes

- Caixa Econômica | conta-corrente

Ag: 3802 C/C: 21812-6

Viviane P. Bastos Nunes