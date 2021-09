Única cidade do Nordeste com praias certificadas pelo selo Bandeira Azul

Mesmo que você ainda não conheça pessoalmente já ouviu falar nos pontos turísticos de Camaçari. Praias como Guarajuba, Itacimirim, Arembepe (principalmente pela fama da aldeia hippie), Jauá e Monte Gordo são alguns dos lugares bem procurados pelos visitantes.

Além das belas praias, a gestão do município vem investindo na promoção do turismo cada vez mais forte, o que inclui atividades esportivas e culturais, também. Diante dos impactos gerados pelo fechamento da Ford no complexo industrial, essa atividade ganha novas possibilidades de expansão e desenvolvimento econômico da região.

“O turismo em Camaçari vem vivendo um novo momento. A gestão está unida em trabalhar, fortalecer todos os 42 km de costa que nós temos. O prefeito Elinaldo entende a importância das atividades hoje para Camaçari. Com o processo de desaceleração da indústria, com o fechamento da Ford, nós temos hoje a atividade do turismo como uma atividade potente e fonte geradora de emprego e renda. Quando falo em turismo, não me refiro apenas ao turismo sol e mar, mas ao turismo étnico, rural, cultural, esportivo, de aventura, pois nós temos muitos produtos para ofertar ao turista. Entendemos também que o turismo indiretamente mexe com 52 setores da nossa economia, então ele movimenta toda uma cadeia de forma direta e indireta, o que gera desenvolvimento para toda a região”, ressalta a secretária do Turismo, Cristiane Bacelar.

Ações especiais

Rios, praias e infinitas belezas naturais são características também presentes na cidade mais industrializada da região. Isso pode impulsionar o estado e o país como destinos diferenciados para o turista que busca diversidade, aliada às riquezas natural e cultural. Para estimular o segmento há uma série de atividades promocionais relacionadas à Costa de Camaçari. Essas ações serão trabalhadas junto a mercados emissores tradicionais e potenciais nacionais e internacionais, através de participação em eventos turísticos; confecção de material promocional; propaganda e publicidade; uma ampla programação esportiva, abrangendo esportes terrestres e aquáticos, e a realização de Famtour e Famtrips (ações publicitárias voltadas para divulgar e promover um destino ou empreendimento).

Além disso, a prefeitura criou o projeto Costa de Camaçari, que contempla a sinalização turística, passando pela qualificação de agentes da cadeia produtiva (ambulantes, baianas, barraqueiros, dentre outros), infraestrutura, instalação de postos de informações turísticas, de banheiros públicos, postos salva-vidas, mirantes, além de promoção de cursos.

Arembepe é uma das praias mais famosas de Camaçari (Foto: José Carlos Almeida)

Certificações

Vale lembrar que o setor obteve um outro marco importante: as conquistas das certificações Bandeira Azul para as praias de Guarajuba e Itacimirim. Com as premiações de qualidade ambiental, Camaçari tornou-se o único município do Nordeste com dois selos. Esse feito, aumenta a visibilidade internacional da Costa de Camaçari, caracterizando-a como destino sustentável.

Para que uma praia seja contemplada com a certificação é preciso seguir rigorosamente 34 critérios, que têm como base quatro temas relacionados à gestão ambiental, educação ambiental, segurança e serviço, além da qualidade da água. O certificado Bandeira Azul ainda é considerado um dos mais importantes rótulos ecológicos internacionais de sustentabilidade, que é concedido às comunidades que se esforçam para gerenciar seus ambientes naturais.

Destaques do potencial turístico de Camaçari:

A Costa de Camaçari ganhou destaque na revista Turismo e Hospitalidade, publicação nacional da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A aposta na costa camaçariense foi case da edição do mês de junho de 2021, na qual foi ilustrada como potencial da Bahia para reverter a situação de crise pela qual o setor do Turismo atravessa, agravada pela pandemia. O reconhecimento veio por meio da Câmara Empresarial de Turismo (CET) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA).

Com o objetivo de educar as novas gerações sobre a importância e potencialidades da atividade turística para o município, foi retomado o projeto Turismo nas Escolas. A iniciativa visa promover o sentimento de pertencimento, a fim de que as pessoas entendam que todo esse universo, composto pela sede, costa, zona rural, pertence a Camaçari.

Camaçari integra a Câmara de Turismo da Costa dos Coqueiros, que é uma instância de governança turística regional e reúne oito municípios. A gestão municipal também tem dialogado com o estado em busca do fortalecimento do Turismo, a ideia é que seja realizado um projeto estratégico entre os governos.

Para fomento do turismo já foram firmadas parcerias voltadas para informação, capacitação e acesso às linhas de crédito com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e com o Banco do Nordeste. Além da implantação de capacitação em parceria com a Concessionária Litoral Norte (CLN).

Para unir esforços em detrimento da segurança pública da Costa de Camaçari, a prefeitura tem dialogado com a Polícia Militar com o objetivo de fazer um planejamento consolidado, com foco no Projeto Verão, para que a retomada do turismo no pós-pandemia seja com segurança.

O Projeto Aniversário de Camaçari é uma realização do Correio com apoio institucional da Prefeitura de Camaçari.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.