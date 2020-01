Unidade de saúde da família inaugurada em São Marcos vai atender 460 pessoas por dia

Com a possibilidade de atender até 10 mil pessoas, a nova Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Nova de Pituaçu foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (31). Com três equipes do Programa Saúde da Família e três de Saúde Bucal, a unidade fica na Rua São Jorge de Vila Nova de Pituaçu, em São Marcos.

Além disso, a USF terá atendimento de primeiros socorros para pessoas nas chamadas ‘pequenas urgências’, que necessitem de encaminhamento às Unidades de Pronto-Atendimento ou aos hospitais.

“Essa era uma região que tinha uma demanda importante, portanto, a população aguardava por essa unidade. Vai funcionar com equipes completas, com a farmácia, com a sala de vacinação e sala para primeiros socorros. É um esforço para ampliar a atenção básica de saúde”, afirmou o prefeito ACM Neto, durante a solenidade de inauguração.

Ao todo, a estimativa é de que até 460 pessoas sejam atendidas por dia no posto. Haverá serviços de atenção integral para todas as idades - do recém-nascido ao idoso – com atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos.

Os serviços complementares incluem curativos, vacinação, visitas domiciliares, marcação de consultas e exames, entrega de medicamentos básicos e confecção do Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Léo Prates, esse é o primeiro posto construído em Salvador com o chamado Padrão Ouro do Ministério da Saúde.

“Significa que é uma das melhores salas de vacinas do país. Além da câmara de vacina, que conserva a vacina na temperatura recomendada pelo fabricante e tem um gerador interno que garante, em até 72 horas, caso de falta de luz, agora vamos ter um freezer com termômetro que apita”, explicou Prates.

As câmeras de vacina serão ligadas aos celulares da supervisora de enfermagem e gerentes da USF. O investimento nas obras de construção da unidade, que duraram 15 meses, foi de R$ 1,2 milhão.

Distância

Moradora da comunidade há 34 anos, a diarista Antonieta Aragão, 55 anos, costumava ir até outras unidades de saúde – em locais como Pau da Lima, Castelo Branco e Marback, no Imbuí.

“Era um sufoco, porque às vezes eu não tinha nem o dinheiro do transporte. Agora, é uma benção porque é do lado de casa. Moro aqui atrás”, disse.

A recepcionista Jaqueline Melo, 27, também já fazia planos para levar o filho, André Luiz, 1, para as consultas. “Vou trazer para consulta com a médica e para tomar a vacina, para pegar remédios”, enumerou.

É também o caso da diarista Maria Lúcia Carvalho, 38, que contou que já planejava marcar uma consulta para a filha Luiza Carvalho, 8. “Aqui não tinha opção nenhuma, sempre tinha que se deslocar até algum outro lugar. Hoje, vim a pé e não durou dois minutos”.