UniFTC realiza vestibular com bolsas se até 100%; veja como se inscrever

Quem sonha em realizar o sonho de concluir uma graduação terá uma grande oportunidade. A Rede UniFTC anunciou o processo seletivo conhecido como Super Bolsa, que oferta descontos nas mensalidades da instituição de ensino.

O vestibular garante aos estudantes bolsas de estudo com desconto que variam de 60% até 100% em todos os cursos de graduação oferecidos pela universidade.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até às 12h deste sábado (24), através do link vestibular.uniftc.edu.br. A prova será aplicada virtualmente, no domingo (25), às 14h.

Quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, não zerou nenhuma prova e alcançou no mínimo 300 pontos na redação, também pode aproveitar a oportunidade e participar do processo seletivo utilizando a nota do exame para ingresso em qualquer uma das unidades da Rede UniFTC, situadas na Bahia ou em Pernambuco.

|SERVIÇO|

Processo Seletivo Vestibular Superbolsa Rede UniFTC

Prova: 25/09/2021, 14h

Período de inscrição: até 24/09/2021, 12h

Inscrições gratuitas: vestibular.uniftc.edu.br