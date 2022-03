Unipar é pioneira e referência no reuso da água no ciclo de produção

Líder na produção de cloro e soda no Brasil, insumos usados na aplicação do tratamento de água, a Unipar é pioneira e umas das referências na implementação de processos sustentáveis para assegurar o reuso da água no ciclo de produção. A empresa também defende que, por meio de um tratamento qualificado e boas práticas adotadas, a população pode alcançar maior desenvolvimento e bem-estar. Por isto, todos os anos, faz doações dos insumos que produz, componentes fundamentais no tratamento de água e extremamente importantes para o saneamento básico, preservação da higiene e saúde da população.

Somente em 2020, por exemplo, a indústria doou insumos que garantiram tratamento de 1,2 milhões de litros de água de reuso para as cidades de São Paulo, Cubatão e Rio Grande da Serra, que realizassem limpeza de espaços urbanos e ambientes. Foi feita, ainda, distribuição de 400 mil sabonetes à população de baixa renda e 200 toneladas de hipoclorito de sódio, matéria-prima capaz de produzir mais de 1,2 milhão de litros de água sanitária.

Desenvolvimento das comunidades no entorno

Além de realizar processos limpos em sua linha de produção, a Unipar também está atenta ao desenvolvimento das comunidades vizinhas as suas unidades industriais e, por isso, realiza nestes locais projetos e ações sociais focados em cultura e arte, educação, esporte e profissionalização.

De acordo com o CEO Maurício Russomano, um dia valores essenciais da empresa é também contribuir para o desenvolvimento de seu ecossistema com projetos que visam ampliar o acesso aos serviços essenciais de saneamento - tratamento de água e esgoto - e por isto investe no desenvolvimento humano, especialmente nas localidades onde está inserida.

“Ao longo de seus 50 anos de história, a Unipar se conecta e se integra à comunidade por meio ações relacionadas à sustentabilidade, que geram desenvolvimento humano no entorno de suas unidades e em outras localidades no Brasil e na Argentina”, afirma.

O projeto Dia da Água é uma realização do Correio com patrocínio da Unipar.



