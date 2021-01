Uran Rodrigues representa o novo homem preto

Novo Homem Preto



Fashion, criativo e cheio de propósito, o agitador cultural Uran Rodrigues, entende que esse tempo não é de consumismo, e nem de apostar em produções sem fundamentos. Com essa bandeira pilota um ensaio batizado de Novo Homem Preto, que nasce explorando temáticas como o não consumismo, peças atemporais e destacando o trabalho de 11 estilistas baianos,entre eles: Meninos Rei, Kelba Varjão, Fagner Bispo e Luciana Galeão. Com produção de moda do stylist Junior Rocha e fotos feitas por Gabriel Telles, segue um dos looks inspiradores e cheios de bossa estrelado por Uran, que também apresenta o programa Tela Preta no canal do Youtube. Em tempo: a calça bafônica da foto é da Realce e as demais peças do designer Felipe Dias.

Eles em cena



Boys descolados vão querer já o modelito de óculos de sol by Renner (lojasrenner.com.br). Ideal não somente para usar nos dias de Verão, mas também aquela peça trendy capaz de levantar qualquer produção, em um só olhar. Você leva para casa por R$ 79,9.



Curinga



Sabe aquela sandália com solado plataforma que combina com tudo? Pois esse achadinho cumpre bem essa função. O vixe amou a peça, feita de couro vegano, à venda na lojinha virtual Saloon 33 (saloon33.com.br). Custa R$ 279,9.

Bag amor

Com shape vintage, a bolsa baguete com aplicação de strass é um acessório perfeito para compor produções variadas e não somente aquelas cheias de glamour. Dica de stylist: experimenta usar com top mais calça jeans de cintura alta. Onde achar? Nas lojas da Riachuelo (riachuelo.com.br). Preço: R$ 79,9

Multifuncional

Uma caneca, bem escolhida, consegue cumprir muitos papéis. Pode ser um porta-lápis incrível para botar no escritório, como também o recipiente perfeito para tomar o café da tarde. Até, substituir um vaso de flores, você consegue com ela. Sendo assim, vale investir em uma bem hype,como essa assinada pela Ana Strumpf para a Tok Stok (tokstok.com.br). Arremate por R$ 27,9.



Achadinho

Um acessório que traga o mood do Verão, mas com aquele toque de sofisticação. Essa é a pegada desse brinco bafônico da Melinda (melindamelinda.com.br), com shape de búzios. Dica de styling: usa com looks bem tropicais nos dias de calor. Preço: R$ 34,9.





Nota 10.Fashionistas vem fazendo combos criativos com os biquínis, misturando peças descoordenadas (modelos novos com antigos) e lançam visus originais.



Nota 0. Uma moça chamou atenção na praia, pois sentada na toalha, tirava os pelos da virilha com uma pinça. Deixa para fazer isso em casa, mana.