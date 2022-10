Urnas de votação chegam às seções eleitorais de Salvador; confira esquema

Falta um dia para o primeiro turno da eleição de 2022 e os últimos preparativos estão sendo concluídos. Neste sábado (1°), as escolas e universidades que servirão de seções eleitorais recebem as urnas eletrônicas. Ao todo, 5 mil equipamentos de votação serão distribuídos pela capital baiana até o final do dia.

Funcionários das unidades de ensino e cidadãos convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) são os responsáveis por organizar as seções antes da chegada das urnas. O objetivo é recebê-las e deixar tudo preparado para que os mesários deem início a votação deste domingo (2).

O trabalho envolve a arrumação das salas, sinalização dos corredores e contagem das urnas. No Colégio Rotary, que fica em Itapuã e pertence à 12ª Zona Eleitoral de Salvador, a servidora pública Andréa França, 37 anos, é uma das convocadas para o serviço.

Essa é a décima vez que ela cumpre a função. E conta com orgulho o motivo da fidelidade. "É muito gratificante. Como cidadão, a gente pode ver [o processo] de perto e auxiliar as pessoas. A democracia pede essa dedicação da nossa parte", afirma a servidora pública.

Portas de seções recebem sinalização e lista de proibições (Foto: Emilly Oliveira/ CORREIO)

Tudo preparado, é hora de receber as urnas. Os equipamentos partem do Centro de Apoio Técnico do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), na BR-324 e são transportados dentro de vans até as 19 zonas eleitorais de Salvador e da Região Metropolitana.

Um motorista e dois ajudantes formam a equipe de transporte. Para garantir a segurança da carga, uma viatura da Polícia Militar realiza a escolta do veículo. Ao todo, 77 carros a serviço do TRE e 150 policiais militares, em 76 viaturas, participam da operação.

Após o recebimento, as urnas passam por uma checagem para garantir que estão funcionando perfeitamente. Um técnico do TRE separa um dos equipamentos e avalia a performance das teclas, se o local registrado no sistema é o mesmo em que a urna está e checa se os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente aparecem na ordem correta de votação.

Breno Marcel Marques, técnico do TRE-BA, realiza checagem de urna no Colegio Rotary (Foto: Emilly Oliveira/ CORREIO)

Se ainda assim algum dos equipamentos apresentar problemas, ele será substituído pelo contingente reserva. "Nós temos um percentual guardado nas próprias escolas, para eventuais quebras ou qualquer complicação. A troca é imediata", explica a analista judiciária do TRE-BA, Socorro Gouveia.

Por último, elas são posicionadas nas respectivas seções, onde permanecem até o momento da votação. As salas são trancadas e vigiadas por seguranças e policiais militares. Amanhã, a responsabilidade de ligá-las será dos mesários. Ninguém além deles tem permissão para manusear a urna e iniciar a votação.

Sem celular

Na lista do que pode e não pode ser levado para a área de votação está o celular. Os eleitores podem chegar com o aparelho em mãos, mas ao entrar na seção ele terá que ser deixado de lado, antes da ida a cabine de votação. Assim como qualquer equipamento que viabilize o registro do voto na urna eletrônica.

A novidade, no entanto, também exigiu a adaptação das seções. Na sala, além do espaço destinado à urna e ao mesário, também haverá uma mesa para que o eleitor deposite o celular. O objeto poderá ser pego novamente na saída, após o registro do voto. “A iniciativa visa proibir a influência e a quebra do sigilo do voto”, explica Socorro Gouveia.

Fique de olho

O e-Título (versão digital do título de eleitor, além de alternativa para falta da versão impressa) só poderá ser emitido até este sábado (1º), um dia antes da eleição. Para isso é preciso baixar o aplicativo e, após o download, validar o cadastro e liberar o uso do documento.

Segundo o TSE, a partir de segunda (3), os eleitores podem voltar a emitir ou atualizar o e-Título. Para um eventual segundo turno, marcado para 30 de outubro, a regra é a mesma: só será possível tirar a via digital do título até a véspera, ou seja, até o dia 29.

O e-Título reúne informações como nome, número de inscrição do título de eleitor, data de nascimento, número de zona eleitoral e seção, município, nome dos pais. Há ainda um QR Code que serve para validar as informações.

Votação

Para consultar o local de votação basta acessar o site do TRE e preencher, na página, os campos solicitados com nome, data de nascimento e nome da mãe - ou marcar a opção 'não consta'.

Outra novidade das eleições 2022 é a unificação do horário de votação em todo o país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pela primeira vez, todas as seções funcionarão das 8h às 17h do horário da capital federal. Eleitores que ainda estiverem na fila para votar após esse horário poderão exercer o direito ao voto.

Para a eleição, algumas escolas estaduais e municipais tiveram o funcionamento suspenso. A reportagem aguarda informações da Secretaria Municipal de Educação (SMED), bem como da Secretária Estadual de Educação confirmando o dia do retorno das aulas.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo