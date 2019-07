Usado pela polícia baiana, sistema de reconhecimento facial é banido nos EUA por falhas

Apontada pela Secretaria da Segurança Pública do estado como grande arma no combate ao crime, a tecnologia de reconhecimento facial foi banida pela Axon, maior fabricante de câmeras de monitoramento policial dos Estados Unidos. A companhia decidiu proibir o sistema em seus produtos após incontáveis falhas na identificação de suspeitos nos países onde foi implantado. Em especial, casos de falso positivo, quando um inocente é detido após o software reconhecer sua imagem no banco de dados de criminosos procurados. Em Londres, a mesma tecnologia apresentou falhas em mais de 90% desde que entrou em operação, em junho de 2017, segundo revelou o jornal britânico The Independent.



Sentido inverso

Em 26 de junho, a Satélite noticiou o episódio de um argentino preso durante a Copa América em Salvador por engano do sistema. Anteontem, fato igual ocorreu no Rio. Na contramão dos EUA e da Europa, onde o método está caindo em desuso por baixa credibilidade, a SSP da Bahia planeja expandi-lo em breve.

Cantinho do castigo

Um dos oito dissidentes do PDT na votação da reforma da Previdência, o deputado baiano Alex Santana escapará da expulsão, mas deve perder espaço na cúpula da sigla como penalidade pelo apoio à proposta. Membro do Diretório Nacional e vice-presidente do partido na Bahia, Santana ganhou a antipatia do principal cacique do PDT, o ex-ministro Carlos Lupi, para quem o parlamentar descumpriu acerto firmado entre ambos. À coluna, aliados de Lupi relatam que Santana garantiu cumprir as determinações da executiva pedetista nas votações do Congresso, salvo em temas da chamada agenda de costumes, de interesse da bancada evangélica, da qual faz parte.

Causa e efeito

Lideranças da bancada do estado na Câmara asseguram que o voto contrário do deputado Mario Negromonte Júnior (PP) à reforma foi retaliação por demandas rejeitadas pelo governo Jair Bolsonaro. Embora não tenham certeza sobre quais, acham que a recusa em nomear indicados por ele para cargos federais está no bolo. Apostam ainda que, como foi o único dos quatro parlamentares do PP da Bahia a ficar contra a PEC, Mario Júnior terá menos munição na disputa interna com outros cardeais da legenda no estado.

Em alta

Balanço dos 25 maiores hotéis da capital no período da Copa América traz um detalhe curioso. Os índices mais altos foram obtidos em áreas sem apelo turístico: Paralela (61%) e Avenida Tancredo Neves (57%). As duas superaram regiões com tradição hoteleira, como Rio Vermelho (55%), Itapuã-Stella Maris (49%), Centro-Vitória (47%) e Barra-Ondina (46%), informou a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA).

Bandeira branca

A educadora Maribel Barreto, que ganhou fama com livros e métodos sobre expansão da consciência, será a única baiana entre os agraciados este ano com o título de Embaixador da Paz. Concedido pela Federação para a Paz Universal (UFP), ONG ligada à ONU, o título será entregue no próximo dia 18, na Câmara dos Deputados.